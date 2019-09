5 grešaka koje muškarci prave prilikom brijanja

Možda vam deluje da je brijanje toliko jednostavno da je nemoguće pogrešiti, ali varate se – evo koje greške muškarci najčešće prave kad se briju.

Berberin i vlasnik Grand Royal Barbers lanca berbernica, Stiv Salečić otkriva pet najčešćih grešaka koje muškarci prave prilikom brijanja.

Ne pripremaju lice pre brijanja

„Mnogi muškarci se briju dok se tuširaju i u žurbi ne pripreme lice. Ukoliko ne omekšate dlake pre brijanja, veće su šanse sa pojavu uraslih dlaka, posekotine i iritaciju“, kaže Stiv, dodajući da se to može sprečiti pripremom kože.

Najbolje je da se pre brijanja istuširate toplom vodom, kako bi se pore otvorile, uradite piling, a zatim nanesite gel za brijanje kako bi omekšao dlačice i kako biste bez muke prešli brijačem preko dlačica, bez iritacije.

Ne poznaju svoje lice

Postoji nekoliko vrlo osetljivih zona na licu – iznad gornje usne, ispod brade i pored ivica usana. To varira od osobe do osobe, zbog čega Salečić kaže da je važno da svaki muškarac poznaje svoje lice i da osetljivim zonama prilazi vrlo oprezno.

Briju se u suprotnom smeru od smera rasta dlake

Česta je greška brijanje u suprotnom smeru od smera rasta dlake. Salečić kaže da to dovodi do iritacije osetljivih delova lica, a povećava i šanse za urastanje dlaka.

On savetuje da uvek brijete bradu u smeru rasta dlake.

Koriste istupljene brijače

„Ako predugo koristite jedan brijač, on će se istupiti i izazvaće iritaciju na osetljivim mestima. Prvi korak da to sprečite je da se brijete oštrim brijačem. Ako ‘zaglavljuje’ za dlačice dok se brijete, vreme je da kupite novi“, poručuje on.

Takođe, važno je da brijač bude čist, zato ga isperite toplom vodom posle svake upotrebe i ostavite ga na suvom mestu, kako biste mu produžili rok trajanja.

Ne završavaju brijanje

Ostavljanje pora otvorenim nakon brijanja rezultira suvom kožom, crvenilom. Zatvorite pore tako što ćete lice temeljno isprati hladnom vodom, a zatim nanesite hidrirajući balzam. To će umiriti crvenilo i iritiaciju, posebno na osetljivim delovima kože lica.