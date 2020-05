5 kvaliteta muškaraca koji znaju kako da osvoje – i zadrže ženu

Neki muškarci nemaju nikakvih problema prilikom osvajanja žena. Baš uvek uspeju da dopru do dame koja im se sviđa i da zadrže njen interes. Stručnjaci kažu da takvi muškarci imaju ove kvalitete:

1. Obzirnost

Žene neće odoleti pažljivim muškarcima koji ne stavljaju sebe na prvo mesto. Obzirnost se pre svega ogleda u sitnicama koje često zanemarujemo, poput otvaranja vrata ili prepuštanja mesta u javnom prevozu starijim osobama. Tu su i oni mnogo veći i važniji potezi. Ako je muškarac spreman da otkaže izlazak s prijateljima u trenutku kada vam je zaista potreban, to pokazuje da ima obzira prema vašim problemima.

2. Fleksibilnost

Mi možemo da planiramo do mile volje, ali život će nas uvek iznenaditi u trenutku kada to najmanje očekujemo. Upravo je zato važno biti fleksibilan i zbog tog kvaliteta muškarac će porasti u očima žene. Sposobnost da se nosi s (ne)očekivanim promenama i pravovremeno reaguje na njih, moćan je „afrodizijak“ jer njome muškarac ženi daje do znanja da je jak i stabilan, a to je ono što pripadnice lepšeg pola posebno vole.

3. Samopoštovanje

Ovaj kvalitet ne treba brkati s egocentrizmom. Muškarac pun samopoštovanja nije zaljubljen u sebe, on je samo svestan svojih vrlina i ne dozvoljava da se njime manipuliše. Za razliku od egoista, on je skroman i nećete od njega čuti hvalospev samom sebi, ali uvek će se ponositi dobro odrađenim poslom dok će onaj loše napravljen odmah pokušati da popravi. Muškarac koji poštuje sebe, ženi pokazuje da će i nju tretirati s poštovanjem.

4. Sposobnost preispitivanja

Žene beže od muškaraca koji misle da znaju baš sve. Bez obzira na to o kom se aspektu života radi, muškarac koji ne preispituje sopstvene postupke zato što misli da nema šta da nauči na svojim greškama nije osoba koja uliva poverenje. Konstantno ponavljanje starih grešaka u ljubavnom odnosu i izostanak volje za promenom ukazuje na nezrelog muškarca.

5. Sigurnost

Svi u sebi nosimo određene komplekse, manje ili veće, koji utiču na to kako se ponašamo prema sebi i drugima. Međutim, samo će se najhrabriji među nama uhvatiti u koštac s njima i pokušati da ih se reše. Muškarac koji je siguran u sebe nije se nužno oslobodio svih kompleksa, ali on definitivno nema nameru da dozvoli da oni utiču na to kako se odnosi prema ženama.

