Šta sve određuje koliko će penis da izraste, nisu samo geni

Kada je reč o genima koji utiču na veličinu penisa, to zavisi od kombinacija gena, tačnije polnih hromozoma, dobijenih od vaših roditelja. Polni hromozomi odlučuju o nečijem biološkom polu i sekundarnim polnim karakteristikama koje se pojavljuju tokom puberteta kao što su dlake na licu kod muškaraca, kao i okrugli bokovi kod žena.

Muškarci imaju jedan X i jedan Y hromozom, dok žene imaju dva X hromozoma. Y hromozom je nasleđen od oca i sadrži ‘muški determinišući“ gen, SRY gen. SRY gen dovodi do stvaranja testisa i spoljnih i unutrašnjih muških genitalija.

Međutim, iako prisutnost Y hromozoma dovodi do razvoja penisa, to ne određuje nužno karakteristike penisa, kao što su njegova dužina i obim. To se možda više oslanja na X hromozom, koji dolazi samo od majke i sadrži oko 900 gena u poređenju s procenjenih 90 gena Y hromozoma.

Taj uticaj X hromozoma tada bi objasnio zašto se veličine penisa neke braće razlikuju, budući da se mogu razlikovati u tome koji su X hromozom dobili od majke čak i ako imaju istog oca. Pojedinačni geni jedinstveni za svaku osobu, ne geni roditelja, takođe mogu uticati na izgled penisa. Genetske mutacije takođe doprinose dužni i izgledu penisa.

Brojni drugi faktori mogu uticati na veličinu muškog polnog organa, uključujući hormone, ishranu i izloženost toksinima u materici. Hormoni, poput testosterona, naročito tokom puberteta, utiču na rast penisa i njegovu konačnu dužinu u odrasloj dobi. Nizak testosteron povezan je s manjom veličinom penisa, kao i nižim libidom i erektilnom disfunkcijom.

Testosteron se može podići prirodnim putem pomoću pravilne ishrane i vežbanja. Ishrana, posebno u materici i u ranim godinama života, utiče i na vaše hormone i na vaš celokupni razvoj. Pothranjenost zapravo može dovesti do manje veličine penisa.

Penis i razni mitovi o njegovoj veličini

Mit o većim stopalima koja odaju veći penis. Ne postoji korelacija između veličine muške cipele i veličine penisa. Ni drugi delovi tijela ili osobine ne daju naznake o tome koliko je muški penis velik ili mali. To uključuje ruke, dlake na licu i telu itd.

Mit o masturbaciji. Samozadovoljavanje ne inhibira i ne potiče rast penisa. Nije bitna ni učestalost masturbacije.

Seksualno zadovoljstvo i poželjnost. Istraživanja su pokazala da veličina penisa nije relevantan faktor ni za jednog partnera, niti vas čini nužno više ili manje poželjnim.

Studije su pokazale da mogu postojati razlike u veličini penisa na temelju etničke pripadnosti. Međutim, pronađene razlike nisu bile velike između različitih etničkih grupa.

Međutim, najrašireniji i najštetniji mit jeste onaj o muškosti i veličini penisa. Imati veći penis ne znači da je neko muževniji, kao što manji penis nekoga ne bi učinio manje muževnijim.

Zakon proseka

Prosečna dužina ‘mlohavog’, ‘spuštenog’, ‘neerektiranog’ penisa iznosi otprilike 9 cm. Kada je u erekciji, prosečna dužina merena od baze penisa do vrha je oko 13 cm. Uprkos tome, većina muškaraca zapravo precenjuje prosečnu dužinu penisa. Ovo precenjivanje može dovesti do osećaja neadekvatnosti, nesigurnosti i teskobe.

Istraživanja su pokazala da se gotovo polovina muškaraca oseća nesigurno u pogledu veličine polnog organa ili želi da mu je duži. Ako vam veličina penisa izaziva značajnu teskobu, shvatite da veća dužina ili veći obim nisu nužno bolji ili muževniji. Prepoznavanje beskorisnih, iskrivljenih pogleda o veličini penisa može vam pomoći da prevladate ta uverenja.

Dok je veličina penisa uglavnom određena vašim genima, drugi faktori koji mogu uticati na njegovu veličinu uključuju hormone, prehranu i vašu okolinu. Uprkos raširenom marketingu i svetlucavim obećavajućim reklamama, ne postoje lekovi ili vežbe za koje je dokazano da produžuju nečiji penis. Gubitak viška kilograma i podrezivanje stidnih dlačica mogu pomoći poboljšanju izgleda vašeg penisa. Zapamtite da vas vaš penis, bez obzira na njegovu veličinu, ne definiše kao muškarca ni kao seksualnog partnera.

Međutim, iako je doza anksioznosti oko veličine vašeg penisa sasvim normalna, ako vas odvraća od seksualnih odnosa ili utiče na vaše samopoštovanje, razgovarajte s medicinskim stručnjakom o svojim zabrinutostima. Seksualni terapeut ili urolog može vam pomoći da rešite svoje osećaje, prenosi Verywell Health.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.