5 tipova muškaraca koji vas nikad neće zaprositi

Evo kako da ih prepoznate

Postoji nekoliko tipova muškaraca koji jednostavno ne žele da budu u ozbiljnom odnosu.

Možda im treba vreme da prebole bivši odnos ili jednostavno ne smatraju da ste vi prava osoba za njih.

Bez obzira šta vi radili, koliko im bili posvećeni i uveravali ih da vas čeka zajednička sreća u budućnosti, on će jednostavno na sve načine pokušavati da izbegne da vas zaprosi ili da uopšte priča o toj temi sa vama.

Budući da vi imate puno pravo da budete srećni i pronađete nekoga za sebe, trebalo bi da znate koje bi to tipove muškaraca trebalo da izbegavate.

1. Još nisam spreman za ozbiljnu vezu

Ovo je zapravo jedan od najčešćih tipova muškaraca na koje možete da naiđete u potrazi za srodnom dušom. On je taj koji voli da zavodi devojke, provodi sa njima vreme i nestaje bez traga.

Reći će vam da jednostavno nije spreman za ozbilnjnu vezu, i mada to možda jeste tačno, velike su šanse da neće nikada ni biti. Nema smisla da pokušavate da promenite takvog čoveka jer je to uzaludno gubljenje vremena i energije.

2. Još uvek nisam preboleo bivšu

Ovakav muškarac je i dalje veoma vezan za svoju bivšu devojku, bez obzira na to da li priznaje to sebi ili ne, stoga bi trebalo da ga izbegavate u širokom luku. Sigurno se neće desiti preko noći da je preboli i odjednom se zaljubi u vas.

Najbolje ćete primetiti ovakvog tipa muškarca ako konstantno pominje svoju bivšu, makar i u negativnom kontekstu, ako ga mnoge stvari podsećaju na nju, poredi vas sa njom ili ide sa vama na mesta koja je posećivao sa njom.

Njemu nije potrebna nova veza, već vreme da preboli bivšu da bi nastavio dalje. Brak sa takvim muškarcem bio bi vrlo pogrešan.

3. Previše sam fokusiran na svoju karijeru

Iako je vrlo pohvalno ako je muškarac rešen da ima uspešnu karijeru, nije dobro da sve u njegovom životu bude podređeno njegovom uspehu. Takva osoba nikada nema dovoljno vremena za svoje romantične odnose i posao mu je uvek na prvom mestu.

Sa takvim muškarcem sigurno biste bili u drugom planu i u senci njegove uspešne karijere. Štaviše, ako ikada odluči da se oženi, ono što bi njegova žena predstavljala bio bi trofej, a ne ravnopravan partner.

4. Uvek sam u potrazi za boljom opcijom

Možda i najopasniji tip muškarca na koji možete da naiđete je onaj koji vas obara s nogu svojim izgledom i intelektom, ali koji, na žalost, uvek drži svoje opcije otvorene. On nije spreman da vam se posveti jer je konstantno u potrazi za boljom opcijom.

Iako je možda veza koju vas dvoje imate sjajna, on je taj koji uvek vama iza leđa pronalazi nove opcije i čuva ih za slučaj da nešto krene po zlu. On sa vama nikada neće biti potpuno iskren.

5. Isključivo se družim sa ljudima mlađim od mene

Da li ste nekad pomislili da nešto nije u redu sa slikom na kojoj ste vi, on i njegova “ekipa” duplo mlađa od njega? Dok su svi njegovi prijatelji već odavno u braku i imaju decu, on je taj koji uopšte ne razmišlja o tome da je vreme da se skrasi sa vama.

Njemu je to poslednje na pameti. I mada ne postoji precizno vreme kada bi ljudi trebalo da uđu u brak, ako se on u svojim kasnim 40 – tim ponaša kao tinejdžer, to je veoma loš znak.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.