6 komplimenata od žene koje voli da čuje svaki muškarac!

Verovali ili ne, muškarcima su takođe potrebni mali komplimenti koji će im podići ego i samopouzdanje. Šta oni najviše vole da čuju od žena?

„Niko ne može da me nasmeje kao ti“

Momci vole kad su smešni i zabavni i važno im je da znaju da vam se sviđa njihov smisao za humor. Ova izjava je mnogo bolja od klasične „baš si smešan“, jer emituje poruku da je on najsmešniji momak kojeg poznajete – to mu istovremeno i podiže ego.

„Ti daješ najbolje savete“

Muškarci ne samo da vole da im se obratite za pomoć kad imate neki problem, oni žele da znaju da slušate (i cenite) ono što oni imaju da kažu.

„Tvoje ruke su veoma seksi“

Ako vaš muškarac provodi dosta vremena u teretani, on želi da mu se „oda počast“ za to. Udelite mu kompliment tako što ćete pohvaliti njegove tricepse – to je originalnije nego da pričate o njegovim bicepsima.

„Tvoja guza izgleda savršeno u tim farmerkama“

Muškarci nisu navikli da se na njih gleda kao na „seksualne objekte“ – biće im drago kad saznaju da mislite o njima na takav način.

„Jako si dobar u _______“

Čak iako je dobar u kuhinji kao Džejmi Oliver, vaš muškarac želi da zna da ste svesni njegovih veština. Obavezno ga pohvalite u onim trenucima kad zablista, nebitno da li se radi o sviranju gitare, igranju košarke ili kuvanju fantastične večere.

„Uz tebe se osećam sigurno“

Bez obzira koliko ste nezavisni, vaš muškarac voli da zna da se uz njega osećate zaštićeno. Nemojte propustiti priliku da mu to i kažete

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.