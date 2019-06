6 tipova muškaraca koji se nikada neće oženiti

Možda zvuči grubo, ali neki su muškarci dobar „materijal“ za brak, a neki nisu. U bračnoj zajednici traži se vernost, iskrenost, predanost, spremnost na kompromise i stavljanje sebe na drugo mesto.

Neki frajeri tih kvaliteta jednostavno nemaju, a evo kojih je to 6 tipova muškaraca koji nisu spremni za brak

1. Muškarac koji vam je slomio srce i nikada se zbog toga nije izvinio

To što on vas vidi zajedno do kraja života i u srećnom braku ne znači da mu je žao što vas je nekad pre povredio. Iako svako može da pogreši, biti sposoban da priznaš grešku i biti s nekim ko može da uradi isto vrlo je važno za srećan brak.

Muškarac koji se isključuje i udaljava čim se pojavi neki problem neće biti uz vas kada vam bude potreban.

2. Neveran muškarac

Zabluda je da će se muškarac koji je u vezi bio neveran u braku odjednom preobratiti i biti veran. Pa čak i ako bude tako, takvom muškarcu nikada nećete moći da verujete u potpunosti. A kakav je to onda brak?

3. Egoističan muškarac

U ljubavi i braku nekad same sebe moramo staviti na drugo mesto. Frajeri koji su previše okupirani sobom i sami sebi (uvek) najvažniji nisu sposobni da vaše potrebe nekad stave na prvo mesto, zbog čega nisu dobri bračni saputnici.

4. Prevarant

Muškarac koji prevari nekoga kako bi došao do brze i lake zarade, pa bio to i njegov zao šef koji je to zaslužio, nije osoba kojoj možete verovati. Pa i ako to nikada ne bi napravio vama, nikada ne znate kako to može da utiče na vas.

5. Lenj muškarac

Iako je trenutno nezaposlen, vašoj vezi može da pridonese ako na sebe preuzme kućne poslove, brigu o deci i slično. Koja žena želi supruga koji samo sedi na kauču, gleda TV i ništa mu se ne radi?

6. Muškarac koji ne zna da se nosi sa problemima

U venčanim zavetima deo „u dobru i u zlu“ ne postoji bez razloga. Muškarac koji se isključuje i udaljava čim se pojavi neki problem neće biti uz vas kada vam bude potreban. Ne treba vam suprug na kojeg nećete moći da računate.