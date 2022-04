6 znakova da je vaš partner u krizi srednjih godina

Kriza srednjih godina se razlikuje od depresije, jer vremenom sama od sebe prolazi.

Gotovo 25 posto ljudi doživljava krizu srednjih godina prouzrokovanu starenjem, nedostatkom dostignuća u životu i problemima ili žaljenjem za stvarima iz prošlosti.

Ljudi tada ili moraju to da prihvatite i nastave sa životom ili mogu da preduzmu neke korake, kako bi uskladili svoja očekivanja sa stvarnošću.

Gledati partnera (ili partnerku) kako se muči sa problemom krize srednjih godina može biti zaista teško, pa zato naučite da prepoznate znakove te krize, kao i kako možete da mu pomognete.

Smanjen nivo sreće i životnog zadovoljstva

Ljudi kreću u život puni uzbuđenja i energije, a do vremena kad uđu u srednje godine mnogi zaključe da je njihov nivo zadovoljstva životom tada na najnižim granama.

Naučnici kažu da putanja sreće tokom života ima oblik slova U, a trenutak kad je ona u najnižoj tački je znak krize srednjih godina.

Dobra vest je da nakon te krize, radost i zadovoljstvo životom ponovo kreću uzlaznom putanjom.

Promene u ponašanju

Za sve psihološke krize je karakteristično da dovode do promena u ponašanju i navikama. Osoba tada može promeniti rutinu spavanja, manje će mariti za ličnu higijenu ili će jednostavno promeniti način ishrane.

Ponekad su te promene nagle i očigledne pa tako, postoji stereotip da muškarci u krizi srednjih godina počinju da kupuju luksuzne stvari, kao što su skupi automobili, motori i slično.

Osećaj praznine

Još jedan znak da je vaš partner u krizi srednjih godina je da smatra da mu nedostaje uzbuđenje i da njegov život nema nikakvog smisla.

Razmišljanje o neizbežnom starenju sa kojim se suočava, može ga navesti da zaključi kako je ovo sada poslednja prilika da učini nešto „cool“ i ludo, kako bi svoj život učinio vrednim pamćenja.

Kod nekih to može da dovede i do opasnog i štetnog ponašanja, dok kod drugih to može da znači priliku za ispunjenje nekog davnog životnog sna.

Preispitivanje vlastitih uverenja

I žene i muškarci su podjednako skloni preispitivanju vlastitih životnih izbora i odluka. Osoba koja se do juče činila srećno oženjenom ili udatom odjednom može zatražiti razvod braka.

Ili neko ko je uživao u životu na selu može naprasno da odluči da se preseli u veliki grad. Ako vaš partner počne da menja svoje životne vrednosti, budite strpljivi.

To može biti samo faza, a možda će baš uz pomoć ove krize u kojoj se nalazi uspeti bolje da razume sebe.

Intenzivan osećaj nostalgije

Život osoba u četrdesetim godinama života poprimio je manje ili više trajan oblik i smer, pa u tom dobu ljudi mogu da počnu da osećaju nostalgiju za prošlošću.

Od „cool“ igračaka i stvari koje ste imali kao tinejdžeri do vremena kad ste imali manje odgovornosti i više slobode – postoji mnogo toga što vam u srednjim godinama može nedostajati.

Takođe, u periodu krize srednjih godina možete se osećati „zaglavljeno” u ideji da je prošlost bila mnogo bolja od sadašnjosti.

Neprekidno upoređivanje sa drugima

Ljudi mogu da počnu da upoređuju svoje živote sa životima drugih ljudi i obično rezultat tog poređenja ne ide u njihovu korist.

Odjednom im se čini kao da su svi oko njih srećniji, imućniji, imaju bolje karijere itd. Ako ste primetili da je vaš partner počeo da broji svoje neuspehe u životu, vreme je da ga podsetite na sve ono dobro što je učinio i postigao.

Kako možete da pomognete? Kriza srednjih godina se razlikuje od depresije, jer vremenom sama od sebe prolazi.

Zato budite strpljivi i isprobajte ove pristupe kojima partneru možete pomoći da prevaziđe krizni period:

Slušajte partnera bez osude i kritike i nastojte da imate zdravu i kvalitetnu komunikaciju. Obavezno mi dajte vremena i prostora da izađe na kraj sa svojim osećanjima.

Posvetite se vlastitim interesima. Period kada je vaš partner u krizi srednjih godina može biti depresivan i za vas, pa je upravo to pravi trenutak da se malo više posvetite sebi.

Odlazak na terapijsko savetovanje sa partnerom, koji prolazi kroz krizu srednjih godina, može biti od velike koristi.

Iako je to težak period za celu porodicu, ova kriza ima i pozitivnu stranu: osoba postaje jako znatiželjna. Malo samoanalize, preispitivanja i radoznalosti o tome ko je zapravo, može pomoći osobi da nauči više o sebi i da vodi ispunjeniji život.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.