9 karakteristika pravog muža: Ako vaš radi ove stvari, prava ste srećnica

Brak je divan, ali istovremeno može da bude i izazov. Ko ne bi želeo da bude oženjen neverovatnim muškarcem, poput onih koje vidite na TV-u, u romanima ili u filmovima? Zapamtite, u braku su dve osobe, pa se obe moraju da se potrude da odnos funkcioniše.

Ali, postoji li takva stvar kao što je savršen muž? Pa, niko nije savršen, ali ovi znakovi će vam reći da li je vaš muž jedan od najboljih.

Ako vaš suprug poseduje ove kvalitete, u životu imate divnog muškarca.

Držite se njega

Jedan znak da imate sjajnog muža je ako on voli da bude u vašoj blizini i nežno to pokazuje. Bez obzira šta radite zajedno, on uživa u vašoj blizini. On se smeje, šali se, uzima vas za ruku, dodiruje vašu kosu i čini da se osećate kao posebna žena.

Želi da vas nauči nešto što zna

Još jedan znak da imate sjajnog muža je ako je voljan da vas nauči onome što zna i ako je strpljiv. Možda vaš suprug nema strpljenja da vas nauči da budete promenite gumu na automobilu, ali vas može naučiti da skuvate riblju čorbu ili crevo na lavabou.

Setite se, dame, i muževi mogu kuvati. Trebalo bi ceniti kada želi da nešto naučite, čak i ako vam se čini da misli da niste “tako pametni”, kao što je on po pitanju određenog zanata. Muž vam pokazuje da je najbolji momak na svetu kada zaista želi da nešto naučite. Ako želi da vas nauči, prihvatite to.

Uvek se smeje kad je sa vama

Ko ne voli čoveka sa sjajnim smislom za humor? Ako vaš suprug zna kako vas nasmeje u pravo vreme, ako je veseo uprkos lošem danu i ako vam kaže da ga čini srećnim kada vas vidi kako se smešite, onda je to muškarac kojeg biste trebali da zadržite zauvek.

On se brine za vas

Ako se vaš suprug brine za vašu bezbednost i uvek se brine da se o vama dobro brine, fizički i emocionalno, osvojili ste lutriju.

Dobro komunicira

Ako vaš muž može da razgovara s vama o bilo čemu, od sporta do vašeg omiljenog rijalitija, a on sluša šta imate vi da kažete i stvarno pokušava da vas razume, imate super muža! Komunikacija je središnji deo svakog braka.

Ako vaš muž želi da razgovara s vama o svojim problemima, zainteresujte se. Dopustite da vam vaš odgovor kaže da i vi volite da saslušate njegove probleme i cenite ono što govori. Oboje želite da vas saslušaju pažljivo. Dajte mu priliku da vas čuje i slušajte ga svim srcem.

On vam daje bezuslovnu podršku

Život će vas pogoditi na više načina: posrnuti ćete, pasti i ponovo ćete se podići. Sjajan suprug će vas podržati, čak i kad vam ide teško. Ako je vaš muž tip osobe koja u životu uvek vidi dobre stvari, ostaje pozitivna kad se suoči s nevoljama i razveseli vas kada vam zatreba, imate dragulj za muža.

Veran je

Veliki suprug zna da, bez obzira koliko žena s predivnim telom i licem prolazi pored njega, samo je jedna žena koja poseduje njegovo srce, a ta žena ste vi. Veran muž takođe izbegava neprestane ili preterane komentare u vezi s izgledom drugih žena.

Priznaje svoje pogreške

Čak i sjajni suprug može da pogreši, ali kadi mu se omakne greška, ne poriče ih, već priznaje da nije u pravu i radi na popravljanju nastale štete. Prepoznavanje nečije greške je vrlina, a prvi korak ka slobodi, oproštaju, miru i uspehu u braku. Ako ne priznaje svoje greške, morate mu pomoći svojim primerom, priznajući svoje.

Zatražite oproštaj ako ste pogrešili i recite mu da ste otvoreni da ga saslušate i oprostite mu. Učinite sve što možete kako biste ga razumeli dok počne da priznaje svoje greške. Kad muškarac može da prihvati i prizna grešku, njegova supruga je najsrećnija žena na svetu.

Poznaje vas i poštuje vaš ukus

Zna li vaš muž vašu omiljenu boju, vašu omiljenu seriju ili vaš omiljeni ukus sladoleda? Ako vaš muž obraća pažnju na sitnice poput vaših sviđanja i vaše nezadovoljstva i uspe da ih se priseti u trenucima koji vam najviše trebaju, držite ga.

Muž koji vas voli moći će da se prilagodi vama i odbaciti svoje sopstvene sklonosti kako bi stvari funkcionisale. Budite strpljivi prema suprugu ako se on još uvek bori da prepozna vaše sklonosti. Recite mu koliko se divite njegovom stavu i njegovoj želji da se promini zbog vas. Zapamtite, svaka promena koju pokušava da uradi je iz ljubavi, piše pozitivanstav.com

