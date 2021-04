Ako izgovara ovo, ima nameru da vas VARA

Mali broj ljudi stupa u ljubavnu vezu sa izričitom namerom da počini neverstvo.

Međutim, neželjena istina je ta da je varanje stvarnost velikog broja parova današnjice. Cifre se iz godine u godinu povećavaju kako težimo ka otvorenijim vezama, brakovima i u globalu otvorenijem pristupu životu. Da li nešto možete da učinite pre nego što vam srce bude slomljeno? Prvi korak bi bio obraćanje pažnje na znakove kojima vam vaš partner poručuje da razmišlja o prevari. Konsultovali smo stručnjake na polju intimnih odnosa i donosimo vam rečenice koje izgovaraju osobe koje imaju nameru da vas prevare.

ŠTA BI URADILA DA TE PREVARIM?…HIPOTETIČKI NARAVNO

Ako je vaš partner ikad izgovorio bilo šta slično ovome, treba da znate da ozbiljno razmišlja o tome da vas prevari ili da makar nije trenutno zadovoljan vašom vezom. Osoba kojoj varanje nije na pameti, nema potrebu ni da je pominje a kamoli da zna vaš stav po pitanju toga „šta bi bilo, kad bi bilo“.

DA LI TI SE SVIĐA MOJA NOVA FRIZURA?

Ako vaš partner ima jednu istu frizuru od kad znate za njega i najednom dođe kući sa sasvim novom odvažnom frizurom, to bi moglo vrlo lako da ukaže na to da pokušava na nekog (a to niste vi) da ostavi snažan utisak, naročito ako je reč o mladalačkoj frizuri. Takođe nije u pitanju samo frizura, već i nova odeća i generalno ulaganje u sopstveni izgled.

NA PITANJE OKOLINE – GDE STE VI, ON NEMA ODGOVOR

Osoba u posvećenoj ljubavnoj vezi uvek zna gde je njen partner. S druge strane ako vaša prijateljica sretne vašeg supruga i on ne zna da li ste vi na poslu, na treningu ili u parku sa decom, to znači da nije zainteresovan za vas, odnosno da mu je neko drugi na pameti.

TI SI KRIVA ZA SVE

Često se događa da osobe koje varaju ili nameravaju da prevare partnera traže razlog da okrive datu osobu za svoju lošu vezu, kako bi opravdale svoj postupak. Ako je vaš partner najednom postao nezadovoljan vaših kuvanjem, načinom na koji upravljate domaćinstvom, oblačenjem pri čemu na vas prebacuje krivicu za sve što se dešava u vašoj vezi, znajte da je na korak od toga da vas prevari.

IZVINI ŠTO TI DANAS NISAM PISAO, VELIKA JE GUŽVA BILA NA POSLU

Ovo je klasičan primer izgovora na koji ne treba da padnete jer je toliko puta korišćen da je prosto neverovatno da još uvek ima pojedinaca koji se njime služe. Niko apsolutno nikad nije toliko zatpan poslom da svojoj voljenoj ne može da pošalje jednu poruku, sem ako taj „posao“ nije nova koleginica

