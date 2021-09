Bežite od njih: 5 tipova muškaraca sa kojima nema sreće

Postoje tipovi muškaraca s kojima, jednostavno, nijedna žena ne može kvalitetno da funkcioniše na duže staze… Saznajte kako da ih prepoznate!

Čini nam se da žudimo za ozbiljnom vezom, brakom, stabilnom romansom, kvalitetnim odnosima… A onda se, tako surovo često, naši planovi izjalove i pitamo se u čemu smo pogrešile i kako to da je svaki naš izbor, jednostavno, loš.

Ne krivite sebe, jer (skoro) svakoj ženi se desilo da svu svoju energiju usmeri ka muškarcu koji verovatno od samog početka nije dobar materijal za vezu i za odnos koji ispunjava — dvosmerno.

Sa ovim tipovima muškaraca nemojte tražiti ozbiljniju vezu, jer oni, najverovatnije, za nju nisu sada spremni, niti je žele! Bolje dobar raskid, nego odnos koji vas ne ispunjava i čini nesrećnima.

1. NARCIS

I najharizmatičniji, najlepši, najzgodniji muškarac nekad nije dobar izbor za nas. Zašto? Zato što šarm narcisa tako brzo opija, a iza njega često ostane samo gorak ukus. Narcis će vas lako očarati, ali istina je da najviše voli sebe i nije spreman da se da u romansi. Njegovi zahtevi su visoki, želje moraju da budu ispunjene, a egocentrično će vas ubeđivati da je bolji, vredniji od vas i da treba da mu ugađate u svakom aspektu. Da li vam je to potrebno?

2. NEZREO I NESTABILAN

Odgovornost, brak, obaveze? On beži od ovoga kao da je u pitanju nešto jako, jako loše. Voli prolazne odnose, voli lakoću, voli svoju slobodu i mogućnost da se jednog dana pojavi i nestane kad NJEMU to odgovara. Uz sve to, postaje veoma nervozan kad shvati da ne može da „otpirja“ onda kad njemu ne odgovara. Možda će vam nešto obećati, ali budite sigurno da neće ispuniti.

3. PARAZIT

Budite spremni da u ovoj vezi sve date, a zauzvrat ne dobijete gotovo ništa. Parazita morate hraniti, spremati ga, oblačiti, finansijski pomagati ako treba. On je navikao da ga drugi ispunjavaju i emocionalno, i novčano, a postoji i šansa da je u pitanju mamin sin koji je sasvim bespomoćan ako sam mora nešto da odluči i uradi.

4. KONTROLOR

On isključivo traži kontrolu nad situacijom, životom, a samim tim – i nad vama. Kritika, povišen ton, možda čak i kazna na njegov način: to su odlike male tiranije koju će vaš muškarac sprovoditi kad stvari nisu po njegovom. Često će manipulisati kako biste poverovati u to da ste sami krivi za nešto. Niste.

5. OŽENJEN

Ovde u najvećem broju slučajeva nema sreće. Nemojte ni pomisliti da se upuštate u flert. Ne slušajte priče da je nesrećan u brak i da ga vi ispunjavate, posebno ako ima decu. Ako vam obećava stalno da će napustiti sve zbog vas, a to se ne dešava, velika je šansa da se neće ni desiti. Oženjenim muškarcima je veza sa ljubavnicama uglavnom beg od svakodnevice, čak i kada tu ženu zavole, retko se odlučuju da napuste zbog nje ono što imaju. Bolje je da vi odete na vreme.

