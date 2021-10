Dame, evo 5 razloga zašto se on još nije javio nakon sastanka

Ponovo se desilo… Uporno čekate da vas pozove, ali tog poziva nema pa nema. Onda se naravno pitate zbog čega ne zove.

Odgovori mogu biti različiti. Ovo je nekoliko najverovatnijih:

Ne želi da deluje kao očajnik

Nisu samo dame te koje se pretvaraju da su nedostupne – to rade i neki muškarci.

Ne žele da deluju kao očajnici, kao da bi izašli sa svakom koja im je dala svoj broj telefona, kao da nemaju ništa drugo da rade nego odmah da pozovu devojku/ženu koju su nedavno upoznali (nema veze ako je ono što bi najviše voleli da urade upravo to da vas pozovu, odugovlačiće da ih ne biste smatrali očajnicima).

Zatrpan je obavezama

To je nekada slab izgovor, jer je uglavnom moguće odvojiti bar tridesetak sekundi da se pošalje poruka da ste u gužvi i da ćete se javiti kad se gužva malo smiri.

Međutim, dešava se da neko bude u toj meri preokupiran obavezama, nekad i u kombinaciji sa privatnim problemima, da se seti da se javi tek kad bude suviše kasno – a sledećeg dana krene nova tura obaveza i problema.

Naravno, neće ni to večito, pa će se on javiti u nekom trenutku, samo ne onoliko brzo koliko biste voleli.

Drži se pravila da treba sačekati sa pozivom

Postoji neko nepisano pravilo da bi trebalo sačekati dan, dva, tri, pre nego što pozovete. Da držite tu osobu u iščekivanju. To pravilo nije nikakva obaveza, ali ima onih koji ga se svejedno drže.

Ne želi da brza sa stvarima

Česti pozivi su prilično siguran znak da ste u vezi. Ukoliko on još uvek nije siguran da želi vezu sa vama, lepo mu je bilo kad vas je video, ali nije siguran koliko stvarno želi da se upusti u to, može se desiti da sačeka neko vreme sa pozivom dok ne raščisti sam sa sobom šta hoće.

A to je, u suštini, fer i prema vama – bolje tako, nego da naglo krene, a on se onda odjednom predomisli kada shvati da je previše požurio i da to zapravo nije hteo.

Nije stvarno zainteresovan

To je najčešći razlog zbog kojeg ne zove. Nije mu bilo loše sa vama, onoliko koliko ste pričali (ili šta se već dešavalo između vas), ali nije zaista zainteresovan za nešto više, pa onda i ne zove. U toj situaciji preostaje vam da istrpite udarac koji je to zadalo vašem egu i nastavite sa svojim životom.

