Dobrog ljubavnika krasi ovih 12 karakteristika, kažu stručnjaci

Ono što nam umanjuje seksualnu veštinu su nedostatak vremena, usredsređenost samo na sebe, krivo shvatanje želja i potreba partnerke itd. Na primer, jedan muškarac ovako je opisao svoje iskustvo i što je naučio od njega, a to ga je približilo definiciji dobrog ljubavnika za jedan korak, prenose mediji.

‘Ne uzimajte povratne informacije kao kritiku. Kad god bi me moja devojka usmeravala i govorila što joj odgovara, recimo da ubrzam, usporim, budem nežniji ili grublji, mislio sam kako to u stvari znači da ne radim nešto dobro. Sada shvatam da me nije ispravljala već usmeravala da činim ono što joj je lepo.’

Takođe, budite u tom intimnom trenutku svim svojim bićem, budite svesni svakog detalja. Vrlo je lako primetiti kada partner razmišlja o nečemu sasvim drugom tekom seksa, kad je prisutan samo telom.

Tehnika, karakter i hemija između dvoje ljudi bitni su faktori za kvalitetno vođenje ljubavi. Ali, intimnost zbog koje seks postaje fantastičan je puno više od toga. Ona raste i množi se dobrim, zajedničkim iskustvom, iskrenim razgovorom i radom na sebi.

Karakteristike dobrog ljubavnika:

Voljni su da uče.

Zaigrani su i strastveni.

Uz njih se partnerka oseća seksi.

Samouvereni su.

Ne boje se biti ranjivi.

Avanturističkog su duha i voljni eksperimentisati u krevetu.

Govore otvoreno svojim potrebama.

Pažljivo slušaju želje svoje partnerke.

Ne žure tokom vođenja ljubavi.

Uživaju u pružanju zadovoljstva jednako kao i u primanju.

Pružaju podršku i ne osuđuju.

Potpuno su duhom prisutni u intimnim trenucima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.