Fascinantno otkriće: Veličinu polnog organa ipak određuje ovaj deo tela

Napokon je dokazano da ovo nije urbani mit – što je nos veći, veći je muški polni organ u erekciji i obrnuto.

Tim naučnika proučavao je nos i genitalije nedavno preminulih ljudi kako bi utvrdili da li je hipoteza o povezanosti veličine nosa i penisa kod muškaraca istinita. Stigle su dobre vesti, za one s velikim nosevima, jer su forenzičari otkrili da veći nos najčešće ukazuje i na veći penis.

The "Big Nose Big Hose" Hypothesis Is True, According To Study On Corpseshttps://t.co/WcBjTQnnmy pic.twitter.com/xN00A8YBkr

— IFLScience (@IFLScience) May 5, 2021