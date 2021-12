Kako ćete prepoznati muškarca koji „skače“ iz veze u vezu

Ako želite nešto što će trajati, i neće završiti preko noći, ono što biste želeli da izbegnete su momci koji „skaču“ iz jedne veze u drugu bez mnogo buke i zadržavanja.

On se zapravo i ne trudi mnogo oko vas

Momci koji samo jure od jedne devojke do druge, imaju tendenciju da ponavljaju isti oblik ponašanja iznova i iznova. Ako ste izašli sa njim na sastanak, a on se nije ni najmanje potrudio da smisli neku originalnu ideju za vaš prvi susret poput vožnje čamcem po reci, odlaska na kuglanje, ili penjanja po steni, moglo bi se reći da on nije zainteresovan za to da vas impresionira. Razlog je jednostavan: on smatra da će već sutra naći neku poput vas. Ovakav momak nije vredan vašeg vremena.

Ne postavlja vam nikakva lična pitanja

Neki momci imaju običaj da na prvom sastanku ne zadiru mnogo u vašu privatnost kako vas ne bi uplašili, ili delovali previše znatiželjno. Međutim, postoji razlika između pitanja koja se tiču vaše najveće ljubavi u životu, i toga šta ste studirali, da li imate brata ili sestru i slično. Ako vam se čini da on nije ni najmanje zainteresovan da sazna bilo šta o vama, to je jasan znak da nema nameru da se zadržava preterano u vašoj blizini.

Pokušava da sa vama što pre bude intiman

Momci koji idu od jedne devojke do druge bez mnogo zadržavanja, obično od njih žele samo jedno. Ako već na prvom sastanku, momak sa kojim ste izašli pokušava da vas navede da budete intimni sa njim, trebalo bi da znate da vas ne shvata preterano ozbiljno, i da će vrlo verovatno nestati već sutradan. Da je on neko ko sa vama želi stvarnu vezu, čekao bi koliko god vi to želeli.

Ne želi sa vama da pravi nikakve planove

To što ste sa njim izašli nekoliko puta ne znači da on neće otrčati za drugom devojkom čim mu se ukaže prilika. Važno je da obratite pažnju na to kako on reaguje u pogledu planova za vaše viđanje u budućnosti. Ako ste predložili da za dve sedmice idete zajedno na rođendan vaše najbolje prijateljice, a on pokušava na sve načine to da izbegne, vrlo je verovatno da se tako ponaša jer ne zna da li će se u vašoj blizini toliko i zadržati.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.