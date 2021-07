Kako se oseća oženjen muškarac kada ga ostavi – ljubavnica?

Ako ste se ikada zapitali kako se oseća muškarac koji je u braku imao ljubavnicu (tačnije paralelnu vezu), a onda doživeo da ga ista ta ljubavnica posle svega ostavi, ovo su mogući odgovori:

Misli da je sve njegova krivica

Ako je voleo svoju ljubavnicu, bol koju oseća zbog razdvajanja navešće ga da misli da je sve njegova krivica. On će imati osećaj da joj nije posvetio dovoljno vremena i pažnje. Velika je verovatnoća da će sebe smatrati krivim za njen odlazak, jer je odugovlačio po pitanju razvoda. Uvek će biti i tih žena koje sebe dovoljno poštuju da ne žele nekom zauvek da budu rezerva, piše Ženski magazin.

Ljut na sebe i na nju

Iz očiglednih razloga on je ljut na nju što je otišla i što nije znala da ceni njegovu „dobrotu“. Narcisoidne osobe ne uspevaju da vide koliko njihovi postupci povređuju osobu sa kojom imaju aferu. Oni ne shvataju kroz šta ona prolazi, znajući da zauzima nečije mesto. Na sebe će biti ljut pre svega jer nije uspeo da je zadrži kao vešt ljubavnik.

Oseća se vrlo razočarano

U najmanju ruku muškarac kog je ostavila ljubavnica oseća se razočarano. Uprkos svim njegovim naporima da kraj žene koja ga čeka kod kuće usreći svoju ljubavnicu, ona je odlučila da ga ostavi. Razočarenje je najmanje što možete očekivati da on oseća. U njegovoj glavi svi njegovi napori su bili uzaludni i on ne uspeva da shvati kako je do svega došlo.

Oseća se neshvaćeno

Da li postoji gori scenario – ljubavnica ga je ostavila, a žena ga verovatno kod kuće čeka sa papirima za razvod? Svi oko njega su ga izneverili i on se oseća poprilično neshvaćeno. Ako već nije uspeo sa svojom suprugom da uspostavi komunikaciju kakvu bi trebalo da ima, nadao se makar da će mu ljubavnica biti sigurno utočište, ali je njen odlazak pokazao suprotno.

Povređen mu je ego

S druge strane ako njegova osećanja prema ljubavnici nisu bila stvarna, jedino što u celoj priči može biti povređeno je njegov ego. Čak i ako je nameravao da kad-tad okonča sve sa njom, trebalo je on da bude taj koji odlazi, a ne ona – bar tako stoje stvari njegovoj glavi, prenose mediji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.