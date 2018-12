Momci priznali po čemu nepogrešivo znaju da devojka nije za njih

Ponekad nađemo onom pravog, a ponekad shvatimo da je princ zapravo – konj.

Jednako je tako i s muškarcima, koji često shvate kako je njihova princeza zapravo ružna sestra. Nas je zanimalo u kojem su trenutku to shvatili, a evo šta su nam oni rekli…

„Kada sam shvatio da joj je moj novac bitniji nego što bi trebalo da bude, a možda čak i bitniji od mene.“

„Zvučaće čudno, ali to je bio trenutak kada sam shvatio da je ona po osobinama potpuna suprotnost mojoj mami. Nije bila elegantna, a ni ambiciozna, to su bile stvari koje jednostavno nisam mogao da tolerišem.“

„Najiskrenije, bio je to trenutak kada sam shvatio da je glupa. U početku je bilo slatko, no s vremenom sam shvatio da su prazni razgovori jedino što može da mi ponudi, a meni je bila potrebna pametna i samostalna devojka.“

„Nismo se slagali u spavaćoj sobi, a to je nešto što mi je jako važno.“

„Nije htela da ima decu… Srećom, rekla mi je to na vreme.“

„Ja sam to shvatio kada smo počeli zajedno da živimo. Bila je toliko neuredna i lenja da jednostavno nisam mogao to da trpim. Nakon mesec dana, ona se iselila.“

„Moja mama joj je mnogo išla na živce i trudila se da u svakoj prilici to pokaže. OK, ne moraš da se slažeš s mojom mamom u nekim stvarima, znam i sam da ponekad zna da bude naporna, ali moraš da je poštuješ, jer je to moja mama.“

„Nakon nekoliko meseci s njom, saznao sam da je na lošem glasu, i to sasvim slučajno, tačnije od devojke mog prijatelja. Ne znam kako takve priče nisu ranije došle do mene, ali srećom, došle su u poslednji čas.“

„Jednostavno više nismo imali o čemu da pričamo kada bi bili sami. S onom pravom to se definitivno ne bi dogodilo.“

„Bili smo zajedno 3 godine i nikada me nije upoznala s roditeljima. Prvo je to naljutilo moje prijatelje, a zatim i mene.“

„Prestala je da se trudi u krevetu – više nije bila vatrena, maštovita, već mrtva. Nisam dugo tolerisao takve stvari, jer mi je kao svakom muškarcu, seks jako važan. Ko kaže da nije – laže.“

„Sve je bilo super, dok u pitanju nije došao smisao za humor. Ona ga nije imala, a sve moje šale smatrala je brutalnim. Devojka koju ne mogu da nasmejem? Ne, hvala!“

„Stalno mi je prigovarala za izlaske s prijateljima, pa sam je ubrzo zamolio da se makne od mene i da me više nikada ne nazove. Plašio sam se kakva bi postala kasnije ako je na početku bila ovakva šefica.“

„Napravila mi je dramu na rođendanu najboljeg prijatelja, pred 50 ljudi. I sve to, jer sam popričao s bivšom devojkom.“