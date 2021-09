Muke obdarenih muškaraca: ‘Polni organ od 25 cm lako može da uništi vezu’

Koliko je previše centimetara kad je o veličini penisa reč? Kako je pokazalo jedno nedavno istraživanje, prosečna veličina penisa je između 12 i 16 centimetara.

Budući da se uvek priča o ‘premalom’, kolumnistkinja Sun-a Džordžet Kali odlučila je da popriča s četiri natprosečno obdarena muškarca i njihovim partnerkama, ne bi li otkrila kako izgleda život s ‘prevelikim’ penisom.

Džo (22.8 cm)

Fotograf Džo O’Brajen (31) živi s dugogodišnjom partnerkom, šminkerkom Džesmin Džoins (24), u Vilingbrou u Engleskoj.

– Nikada nisam znao ni za šta drugačije, ali svestan sam da je prema statistikama moj penis znatno iznad proseka, čak za devet centimetara – rekao je Džo.

– Za mene je veličina bitna, a zbog svoje sam uvek u životu imao samopouzdanja, od presvlačenja u teretani pa do prvog seksa s novom devojkom. Mislim da je to razlog što sam uvek imao zdrav seksualni život i puno partnerki. Ipak, ne mislim da je veličina ono što muškarca treba da određuje. Svi u spavaćoj sobi vole različite stvari, a ipak je komunikacija na kraju ključ svake uspešne veze. Ipak, super je znati da mogu da zadovoljim devojku u krevetu – zaključio je Džo, a njegova devojka Džesmin smatra da je penis njenog dečka ‘idealne veličine’.

– Džo ima najveći penis od svih s kojima sam bila, ali to mi nije problem. Meni je savršene veličine i definitivno je poboljšao moj seksualni život. S većim penisom možete biti više da eksperimentišete u krevetu, a i ne morate da se oslanjate na predigru. Imala sam u životu nezaboravnih seksualnih iskustava, ali sada znam da često nisam u potpunosti uživala u seksu dok nisam upoznala Džoa – kaže ova devojka.

Kris (20 cm)

Kladioničar Kris Dikson (23) živi s partnerkom Sidni Bradburi (21) i njihovom jednogodišnjom ćerkom u Vest Drajtonu u Engleskoj. Kaže da je u životu zbog velikog penisa doživeo neprijatna iskustva.

– Neke devojke du odbijale seks sa mnom jer imam preveliki penis, a jedna je čak i završila u bolnici jer sam je povredio. Sva ta iskustva su me uplašila – kaže Kris, i dodaje da ‘samo veliki penis nije garancija da će seks ženi biti dobar’.

– Zavidim momcima s penisom prosečne veličine, Ipak, uz pomoć sadašnje devojke, otkrili smo koje poze za nas funkcionišu – izjavio je.

– Moj savet obdarenim muškarcima koji brinu da bi mogli da povrede partnerku je da uspore u seksu i da se više posvete predigri – zaključio je Kris, a njegova partnerka Sidni otkriva da joj je bio šok kad je prvi put ugledala njegov penis.

– U početku je seks bio težak i morali smo da upotrebljavamo mnogo lubrikanta, a čak i tad je bilo bolno. S većim penisom morate da eksperimentišete u seksu i isprobate više različitih poza, a za mene je najbolje kad sam ja na vrhu, jer ga tad mogu kontrolisati. Kad smo se tek upoznali, Kris se brinuo zbog svoje veličine i plašio se da će me povrediti, naročito jer je neke njegove bivše devojke plašio seks s njim. Zbog toga je imao komplekse i trebalo nam je neko vreme da se opusti i da počnemo da uživamo u seksu. Sad imamo sjajan seksualni život, ali moramo da budemo oprezni. Ljudi pretpostavljaju da samo momci s malim penisom imaju komplekse, ali Krisova veličina je negativno uticala na njega – otkriva Sidni.

Džo (24 cm)

Instruktor jahanja Džo Hačins (23) iz Penina u engleskom Kornvolu u vezi je sa studentkinjom Tali Hopkins (22).

– Odrastajući, uvek sam morao da kupujem pantalone prilagođene oko prepona, a tokom godina sam naučio kako da namestim penis dok jašem, što mi je i sad često bolno kod preskakanja prepona. Uvek sam bio vrlo nežan prema partnerkama, a bio sam i s devojkama koje su bukvalno plakale od bola tokom seksa. Tali je neverovatna i jako strpljiva – kaže Džo, koji poručuje obdarenim muškarcima da se ne stide da pitaju za savet.

Njegova partnerka Tali počela je da vežba jogu kako bi seks s Džoom postao prijatniji i bolji.

– Pre nego što sam upoznala Džoa, nisam imala seks s muškarcem s tolikim penisom, a kad sam ga prvi put osetila, bilo je zastrašujuće. Pokušali smo, ali bilo je previše bolno i morali smo da stanemo. Nekoliko dana kasnije pokušali smo ponovo, ali opet nije bilo dobro, pa smo na kraju otišli kod lekara koji je objasnio da samo pogled na nekog jako obdarenog kod žene može da bude zastrašujuć, jer može stvoriti mentalne prepreke vezane za seks – priča Tali.

Lekar joj je savetovao jogu zbog fleksibilnosti i jačanja mišiće karlice kao i isprobavanje različitih poza. Takođe im je napomenuo da u početku uvek koriste lubrikant, pa je par tek posle četiri nedelja vežbanja joge najzad imao seks.

Albert (25.4 cm)

Građevinar Albert Pritčard (34) iz Romforda u Eseksu, smatra da mu veličina uništava seksualni život i da zbog toga nema devojku. Naime, on i njegova bivša devojka raskinuli su zbog njegovog penisa.

– Penis veći od 25 cm može uništiti veze. Volim seks, ali žene kažu da im je seks sa mnom previše bolan – kaže Albert i ističe da mu je veličina postala veliki problem.

– U jednoj od prošlih veza bivša i ja stalno smo se svađali zbog toga i to nam je potpuno uništilo intimu, da smo na kraju i prekinuli. Nakon toga me je još me jedna devojka ostavila zbog istog problema, ali barem je pokušala da prihvati moju veličinu. Bili smo u savetovalištu za seksualne probleme gde su nam rekli da obavezno koristimo lubrikant, ali smo se uvek osećali kao da se pripremamo za hiruršku operaciju – ispričao je Albert i dodao:

– Kad se presvlačim u teretani drugi muškarci me gledaju s određenom dozom zavisti, ali kad bi znali kakav problem toliki penis uzrokuje, ne bi uopšte bili zavidni – zaključuje Albert.

