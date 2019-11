Neki mitovi o muškoj intimi: Noću se diže i do 6 puta, orgazam samo 6 sekundi…

1. Veličina penisa u erekciji kreće se od 10 do 15 centimetara

Muškarci kod veličine često preteruju, pa je nauka proverila ove podatke. Analizom više od 15.000 aktera iz prethodnih istraživanja veličine penisa dokazano je da prosečna dužina penisa u erekciji iznosi 13 centimetara, a obim 11 centimetara, prema Britanskom časopisu za urologiju.

Kad muškarci imaju manji ili veći od proseka, to i nije neka preterana razlika.

– Gotovo svaki čovek ima između 10 i 15 centimetara, a oko 15 posto muškaraca ima penis dužine preko 17 centimetara – tvrdi Michael Reitano, lekar za muško zdravlje.

Što se tiče penisa koji nisu u erekciji, istraživanje je otkrilo da prosečna dužina iznosi devet centimetara. Lekar Reitano tvrdi da ne postoji povezanost između toga koliko je penis velik kada je i kada nije u erekciji.

2. Muški orgazam je kratko iskustvo

Prema lekaru Reitanu, tipičan ženski orgazam traje oko 20 sekundi, što ga čini tri puta dužim od prosečnog muškog orgazma, koji traje samo šest sekundi. Isto tako muškarci nemaju tu mogućnost da imaju višestruke orgazme ili orgazme na G točkama, piše Health.

3. Noćne erekcije mogu se dogoditi i do šest puta svake noći

A, to nije zbog seksualnih snova. Iako se ne zna tačan razlog, četiri do šest noćnih erekcija koje muškarac ima svake noći može biti način na koji telo održava zdravlje polnog organa.

– Ako muškarci nemaju redovnu erekciju, i penis se redovito ne širi, on se smanjuje i ustvari postaje sve kraći – tvrdi urolog Natalya Lopushnyan. Muškarac s produženom erektilnom disfunkcijom verovatnije će imati kraći penis nego što mu je to bio pre.

4. Pušenje može skratiti penis za centimetar

Pušenje cigareta je također i otrov za penise.

– Pušenje može uticati na krvne žile, a to znači da može uticati na sposobnost erekcije – kaže Reitano. S vremenom im jačina erekcije slabi, kao i veličina uda. Tako pušač može očekivati ​​da će mu penis u erekciji biti i do 2,5 centimetra kraći nego ako prestane pušiti. Jednom kad prestane, prava veličina njegovog penisa u erekciji verovatno će se vratiti.

5. Penis je sličan ovom ženskom organu

U ranim fazama embrionalnog razvoja klitoris se razvija iz istog tkiva kao i penis.

– Svi imamo iste delove, samo ovisi o tome koji hormoni u našem telu utiču na razvoj muškog u odnosu na ženski deo – kaže dr. Lopushnyan. Kad embrij koji će postati muškarac počne oslobađati testosteron, polno tkivo raste i postaje penis. U nedostatku testosterona, isto tkivo ostaje malo i postaje klitoris.

– Vrh klitorisa je također vrlo sličan glavi penisa – tvrdi Lopushnyan. Vrlo je osetljiv, i iskreno ako ga malo bolje pogledate, izgleda kao penis u manjoj verziji, a također i funkcioniše na sličan način. Kada se žena uzbudi, klitoris postaje veći i napuni se krvlju isto kao i penis, naglasila je Lopushnyan.

6. Slomljeni penis je ozbiljna stvar

Penis ne sadrži kost, ali lom penisa je moguć i vrlo je bolan. Vlaknasto tkivo napunjeno krvlju unutar penisa u erekciji može se pokidati ako muškarac naleti na nešto previše snažno. Kad se to dogodi, sva krv i ostane ispod kože, pa vrlo brzo dobijete ogromnu modricu i puno oteklina. Slomljeni penis pocrveni, nabubri i nalikuje patlidžanu.

Poze zbog kojih može doći do loma penisa su one koje uključuju ženu na vrhu. Ako se slomljeni penis ne reši odmah, može da ostane trajno oštećenje.

7. Erekcija oslikava zdravlje muškarca

Muškarcima trebaju dve ključne stvari za postizanje erekcije, a to su zdrave krvne žile koje vode krv u penis, i zdravi nervi koji će signalizovati tim krvnim žilama da počnu pumpati krv. Bez njih, muškarac će imati erektilnu disfunkciju, što obično znači da ima problema s održavanjem erekcije ili je ne može postići.

Bolest srca, dijabetes, visoki krvni pritisak i druga potencijalno opasna stanja mogu uzrokovati erektilnu disfunkciju jer utiču na krvne sudove, tako da svaki čovek koji pati od nje treba da poseti lekara. Ova bolest može biti i rezultat stresa, depresije i anksioznosti

8. Jutarnja erekcija dobar je znak

Buđenje s erekcijom je za muškarce normalna stvar. To nema nikakve veze s uzbuđenjem, osim s biološkom činjenicom da je nivo testosterona najviši ujutro. Ali ako muškarac prestane da ima jutarnju erekciju, to bi moglo značiti da nešto nije u redu s njegovim zdravljem. Dve sedmice bez ijedne jutarnje erekcije zahteva posetu Lekaru.

Manjak jutarnje erekcije može imati veze s niovima hormona, krvnim sudovima ili mentalnim zdravljem.

9. Alergija na spermu je retka, ali postoji

Vrlo je neuobičajeno, ali alergija na spremu (ili točnije, alergija na proteine ​​u spermi) je pravo medicinsko stanje. Znakovi kod žena koji na to upućuju su pečenje, svrab, crvenilo i osećaj nelagode u vagini 10 do 30 minuta nakon nezaštićenog seksa. To se može dogoditi prvi put kada imate polni odnos, a može se razviti i godinama kasnije.

Alergija na spermu često se pogrešno dijagnostikuje kao gljivična infekcija ili polno prenosiva bolest, prema Međunarodnom udruženju za seksualnu medicinu. Ako primećujete ove znakove, pokušate voditi ljubav s kondomom. Ako se simptomi ne pojave, krivac može biti sperma.

– Bez obzira na alergiju, moguće je imati decu s muškarcem na čiju ste spermu alergični uz pomoć izvantelesne oplodnje, kaže dr. Lopushnyan – piše Health.