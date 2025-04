Muškarac koji je ženama „san snova“ ima ove tri osobine

Da nije sve u izgledu odavno je poznata činjenica, a žene će se složiti da je mnogo bitniji karakter kada je reč o izboru partnera.

Stručnjaci se slažu da je tajna u energiji, ali i u ovim osobinama koje će i prosečnog muškarca pretvoriti u ženski ideal i san snova.

Samopouzdan je, a ne arogantan

Žele obožavaju samopouzdane muškarce. Oni hodaju visoko podignute glave i ulaze u svaku prostoriju s pozitivnim stavom. Ali takvi muškarci se ne ponašaju se kao da poseduju prostoriju i sve osobe u njoj. Naprotiv, ponašaju se kao da poznaju svaku osobu u prostoriji – spremni su na razgovor, upoznavanje, druženje, pa i intelektualne razgovore.

Istraživanja pokazuju da muškarci koji se drže uspravno i samopouzdano su dominantniji i privlačniji suprotnom polu, a samim time imaju i više uspeha na ljubavnom planu. S druge strane, oni koji idu kroz život pogrbljenih leđa i s nesigurnim izrazom lica imaju potpuno suprotan efekat na žensku populaciju.

Nema kratak fitilj

Žene vole zrele muškarce koji odgovorno donose odluke i suočavaju se sa svim životnim nedaćama staloženo i graciozno. Zreo muškarac nema kratak fitilj, razmisliće pre nego što će nešto reći ili uraditi. On je strpljiv, zna šta želi i kako da ostvari svoje ciljeve.

Zna da sluša

Studije su pokazale da muškarci dominiraju u 75 posto razgovora u kojima se donosi neka odluka, bez obzira da li je reč o poslovnom ili privatnom okruženju. Čak i kada su žene kompetentnije i bolje poznaju određenu materiju često bivaju ućutkane.

Zato ne čudi što je muškarac koji zna da sasluša privlačan muškarac. On ne oseća potrebu za „mensplejningom“ ili „tumačomačenjem“. On nema potrebu da rešava ženske probleme niti da nameće svoje stavove. On zna da sasluša i sluša što mu druga strana govori.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com