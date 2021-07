Muškarci najviše „padaju“ na ovakve žene

Žena može da bude prelepa, najbolje obučena i našminkana, ali ako nema neku od ovih osobina, njima nije zanimljiva.

Muškarci vole žene koje znaju da ih zabave, nasmeju i da s njima mogu o svemu da pričaju. Ovakve devojke su neodoljive muškarcima:

1. Zabavne

Žena može da bude najbolje obučena i našminkana ali ako ih ne zna da ga nasmeje u razgovoru, muškarci otkrivaju kako se momentalno hlade.

2. Spontane

Preciznije, očaravaju ih žene koje znaju da budu ozbiljne kad treba, ali i neozbiljne i spontane.

3. Dobre osobe

Dobre žene na koje uvek mogu da se oslone su njihov izbor.

4. Pametne

Većina muškaraca još uvek voli da bude uspešnija u odnosu na lepšu polovinu, ali priznaju da vole pametne, sposobne žene.

5. Dobri sagovornici

Većina muškaraca ceni žene koje su u stanju da pažljivo slušajuju njegovo izlaganje. Ako ga volite, treba da pokažete da Vam je stalo do toga što on priča. To naravno uključuje strpljenje i dodatno informisanje o svim pojedinostima.

Muškarci vole žene koje znaju da ih zabave, nasmeju i da s njima mogu o svemu da pričaju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.