Muškarci ekspresno beže od ovakvih žena

Jasno nam je šta nas nervira kod muškaraca i kakve nikako ne bismo pustili ni blizu. Jeste li se pitali kakve devojke muškarci ne vole?

Večno opsednuta dijetom

Ako vam je svaka druga rečenica: “Uh, rado bih to pojela, ali ima previše kalorija”, to će ga vrlo brzo oterati od vas. A ako mu još počnete prigovarati u stilu: “Zašto piješ pivo, pa znaš da to deblja”, ekspresno će pobeći od vas! Muškarci vole kad su devojke opuštene i pre svega znaju da uživaju u životu. To ne znači da ćete osam puta dnevno jesti pitu između obroka, nego da jednostavno otpustite kočnice i prepustite se malim, umerenim uživanjima, prenose mediji.

Radoholičarka

Lepo je da volite svoj posao, ali nema nikakve potrebe da drugima, a naročito momku, punite glavu o rokovima, kolegama, šefu ili poslovnim prezentacijama jer će biti jasno da nemate nijednu drugu temu o kojoj biste razgovarali. Muškarca možda zanima, recimo, šta mislite o njemu, šta biste želeli da radite kad ne radite, vaši hobiji, vaši stavovi. Ako želite imati momka, vreme je da ne razmišljate isključivo o poslu nego da počnete živeti.

Mamice

Neke žene smatraju da sve znaju, pa se tako i ponašaju – poput savetodavca! Imaju osećaj da moraju da čuju sve probleme ovog sveta i, naravno, da ih reše ih u trenu. Jer, ko bi to znao bolje od njih?! Toliko su opsednute time da momka stalno gnjave bezbrojnim pitanjima i sve će napraviti da mu udele „mudar savet“. Vratimo se u realni svet: činjenica je da ni jedan muškarac ne želi da izlazi sa svojom mamom!

