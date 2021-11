Muškarci koji imaju ove ljubimce verovatnije će varati u vezama

Afera može promeniti vaš odnos iz korena, pretvarajući nekada srećan par u dvoje punih besa i ogorčenosti. Iako partnera mogu odati određene stvari koje on radi, na primer, ostajanje do kasnih noćnih sati u kancelariji ili mobilni koji je apsolutno stalno uz njih, postoji jedan faktor o kom verovatno nikada niste razmišljali, a to je kućni ljubimac – Kako tvrde stručnjaci, ljubimac kog imate može odrediti verovatnoću za vernost.

Prema studiji u kojoj je učestvovao 2.991 neoženjeni muškarac, a koju je sprovela veb stranica za kućne ljubimce ‘Moggy or Doggy’, 64 posto muškaraca koji imaju zečeve za kućne ljubimce priznalo je da su imali barem jednu aferu dok su bili u vezama.

Međutim, vlasnici zečeva takođe su bili među izdašnijim vlasnicima kućnih ljubimaca, a 73,4 posto ih je reklo da plaćaju sve na sastanku s devojkama, 25,2 posto ih je reklo da će podeliti račun, a samo 1,4 posto je reklo da očekuje da će njihov izlazak platiti devojka.

Muškarci s hrčcima takođe varaju

Studija Moggy or Doggy pokazala je da je 53 posto vlasnika hrčaka priznalo da su imali aferu.

Uz to, vlasnici hrčaka takođe su dobili visoke ocene za velikodušnost, 70,1 posto ih je reklo da obično plaćaju svoje sastanke, a 67 posto ih je reklo da će doneti cveće na prvom sastanku.

Vlasnici pasa su najverniji

Psi su odani, a isto se može reći i za njihove vlasnike. Samo 30 posto vlasnika pasa reklo je da su imali aferu.

Vlasnici pasa, njih 76,8 posto ih je reklo da obično plaćaju sve na ljubavnom sastanku, a 66 posto ih je reklo da bi doneli cveće na prvom sastanku.

Studija je pokazala da su muškarci bez kućnih ljubimaca imali najmanje afera, a samo 29 posto ih je priznalo da su varali, piše Best Life Online.

