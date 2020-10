Muškarci lažu više od žena – ovo su osam najčešćih laži

Prosečan muškarac slaže 6 puta dnevno, što je duplo više od prosečne ženske osobe. Kako bismo saznali zašto to rade, potražili smo pomoć stručnjaka, a oni su nam pojasnili razloge najčešćih muških laži.

Zaglavio sam se u saobraćaju

„Misli da je mnogo lakše da to kaže nego da objašnjava prave razloge svog kašnjenja“, objašnjava terapeut Džon Amodeo.

„Zapamtite da muškarcima komunikacija ne ide tako dobro kao ženama. A čudno je što će muškarac izgovoriti da je zaglavljen u saobraćaju čak iako je razlog njegovog kašnjenja potpuno legitiman. Ipak ne dozvolite da mu to prođe – laž je ipak laž.“

Nije bilo toliko skupo

„Muškarci ne vole da čuju neodobravanje čak iako ne delite bankovni račun“, kaže Amadeo. Ovu rečenicu može da kaže i kad želi da dokaže da je odgovoran kada je reč o novcu, prenosi portal DDL.

Krenuo sam

Momci obično izbace ovu frazu kada treba da se nađu sa vama na nekom dešavanju na koje im se ne ide, kao na primer na porodičnu večeru. Malo odugovlači, ali dolazi. Ne može baš da odbije poziv bez ozbiljnog razloga. Zato ova rečenica pokazuje da donekle kontroliše situaciju.

Nisam popio mnogo

Ova laž može da ukazuje na ozbiljan problem. Ako je izgovara često, možda ima problema sa alkoholom. Razgovarajte sa njim i saopštite mu da ste zabrinute – samo obratite pažnju na tajming – taj razgovor morate obaviti kada je trezan.

Izvini, nisam video da si me zvala / Ugasio mi se telefon / Bio sam van dometa

Ove tri rečenice znače jedno: Nisam želeo da ti se javim. Zašto? „Ovo je njihov način da vam stave do znanje da se malo povučete jer mu je potrebno vreme za sebe“, kaže Amadeo. Ne proveravajte ga toliko i pokušajte da mu nedostajete malo.

Ne, tvoja pozadina ne izgleda veliko u tome

Svaki muškarac ima druga koji je imao sličnu situaciju. Devojka ga je pitala istu stvar, on je odgovorio pogrešno i ona nije htela da ima seks sa njim godinu dana. Ovaj odgovor je siguran i nema šanse da će on rizikovati i reći vam istinu. Ako želite iskren odgovor pitajte to prijateljicu.

Ovo je moje poslednje pivo

Stručnjaci kažu da ova rečenica, izrečena preko telefona, znači da on želi da što pre završi razgovor sa vama kako bi se vratio svojom drugarima. Stvar je u tome što iako ponavlja to tri večeri zaredom, on svaki put poveruje u nju.

Sve je u redu, dobro sam

Neverovatnih 52 odsto muškaraca govori ovu rečenicu svojim devojkama. To rade jer žele da izbegnu dramu i zaštite muški ponos. Muškarci znaju da nisu dobri u izražavanju osećanja i prepričavanju svog dana, zato mu je lakše da vas uopšte ne upoznaje sa situacijom.

Kada sledeći put čujete tu rečenicu, pustite ga par dana a onda ga pitajte ponovo šta nije u redu. Do tada će znati šta da vam kaže.

