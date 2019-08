Muškarci otkrili kada je pravi trenutak da izgovore „volim te“

Ponekad je reći „volim te“, ili odlučiti kada je pravi trenutak za reći te dve moćne reči najstrašnija stvar u vezi. Pitali smo 9 frajera kako oni znaju kada je došao trenutak da se emocionalno ogole…

1. „Moja bivša i ja smo bili najbolji prijatelji. Seks je bio odličan, a i mogli smo da pričamo o svemu. Kada sam shvatio da me niko nikad neće „shvatiti“ poput nje, voleti nju postala je najlakša stvar na svetu. Tada sam znao da je pravi trenutak da izgovorim to…“

2. „Iskreno nema pravila. Jednostavno znaš kad je pravi trenutak, sve ostalo je samo nagađanje. Rekao sam to jednom i mislio sam svaku reč… Teško je, ali kad znaš da stvarno znači nešto, skupiš hrabrosti i prebrodiš strah.“

3. „Mislim da se ta fraza olako koristi, tako da ću oklevati s pričanje tih reči čak i kada se tako osećam. Ako moram, to bi bilo nakon 4-5 meseci. Osim ako ona to prva ne kaže…“

4. „Kod mene nema pravila. Bio sam u vezi od godinu dana i nisam joj nikad rekao da je volim, a bio sam i s curom tri meseca i rekao joj to. Obično mi je znak kada počnemo da pričamo o upoznavanju roditelja, ali još imamo one leptiriće u stomaku.“

5. „Uvek pričekam bar mesec dana, bez obzira na to koliko mi se sviđaju. Mislim da bi ih to pre uplašilo.“

6. „Ženi koju sam na kraju oženio, sam rekao da je volim nakon nedelju dana. I pre sam to obično dosta brzo govorio, ali za nju sam jednostavno znao da je ona prava.“

7. „Ja to ne govorim. Nikad nisam rekao devojci da je volim. Shvatam to veoma ozbiljno i ne želim da se razbacujem tom frazom. Želim da znam da to stvarno nešto znači, a ne da je to nešto što sam rekao svakoj s kojom sam imao nešto. A ne volim ni pričati o tome, čak ni moji prijatelji ne znaju da shvatam to tako ozbiljno.“

8. „Za pola godine? Tada se već osećam obvezano da to kažem, ako dotad nisam.“

9. „Rekao sam „Volim te“ dvema svojim devojkama dosad. Jednu sam oženio. Mislim da se s obe to dogodilo kada smo bili zajedno oko godinu dana, ali definitivno pre prve godišnjice!“