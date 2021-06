Muškarci, ovo treba da znate o ženama: Razumećete ih bolje!

Da li i vi mislite da su žene neka čudna neshvatljiva stvorenja čiji način razmišljanja niko ne može da dokuči? Nadamo se da će vam ove činjenice o lepšem polu Daily Entertainment-a pomoći da ih razumete.

Njen glas se menja u zavisnosti od interesovanja za muškarca

Postoji mnogo načina na koje će žena staviti do znanja muškarcu da je on zanima. Većina ovih znakova se izgubi negde usput u komunikaciji i mogu proći neprimećeno od strane muškaraca koji nisu toliko empatični. Činjenica jeste da žene podižu i utanjuju svoj ton kada pričaju sa muškarcem koji im se dopada, objavila su mnoga bihejvioralna istraživanja.

Ona je ruža u trnju

Svako ko na dnevnoj osnovi uspeva da izdvoji vreme da bi se posvetio samo sebi kroz trening i rekreaciju, treba da bude ponosan i da sa osmehom prima pohvale i širi trend dobre energije. Ipak, većina žena koje lepo izgledaju neće reći da je iza njihovog fit izgleda mnogo sati u teretani. One će radije reći da su takve od rođenja. Želeće da mislite da su one prirodno takve i da ne moraju naporno da rade i muče se kao druge žene.

Stidljiva pred kamerama

Ono što vi uradite na poslu u toku radnog dana je ništa u poređenju sa tim šta je ona sve uradila pre izlaska kako bi izgledala zanosno. I pored svega toga ona neće hteti da se fotografiše, nikada. Kada god se forografišete ona će brisati sve sa aparata i govoriti da loše izgleda. Slike prvo moraju proći njenu detaljnu istragu i obradu.

Probiće vam mozak

Hteli vi to ili ne, svaka žena u vašem životu će vam zbunjivati nervni sistem s vremena na vreme. Za razliku od vas, ona će scenario za stvari koje su joj bitne temeljno smišljati kod kuće. I zapamtite, one nikada ne zaboravljaju. Čak ni ukoliko ste joj rekli neku sitnicu pre sedam meseci.

Ona zna moć svog dekoltea na društvenim mrežama

Koliko god žene bile misterija za muškarce, oni su za žene veoma jednostavni i one tačno znaju na koji način da privuku pažnju jačeg pola. Dakle, slika u pidžami i bratovljevoj majci neće imati ni desetinu efekta kao slika u kupaćem sa letovanja.

Njene odluke prkose konvencionalnoj logici

Izvedete devojku na hamburger na primer. Ona će često reći kako ne želi pomfrit jer je to previše kalorija za nju. A onda će samo nekoliko trenutaka kasnije naručivati dodatni dezert sa pričom ’samo malo da gricnem’ ili ’evo podelićemo ovaj’.

Oprezno sa deskripcijama

Ukoliko joj udelite kompliment često neće ni obratiti pažnju naročito ukoliko niste rekli nešto drugačije od onoga što možete svakodnevno čuti. Ali ukoliko i na jedan sekund oseti insinuaciju na to da danas jednostavno nije njen dan, ona vam to nikada neće zaboraviti. One menjaju celokupno raspoloženje ukoliko njeno ime i reč ’ružno’ stavite u istu rečenicu.

Nije ipak sve u vašem osmehu

Ne želimo da pričamo loše o ženama ali činjenica jeste da one vole dobrostojeće, galantne muškarce pored kojih će se osećati zaštićeno, obezbeđeno, kao princeze u izobilju. To je prirodno jer danas pun novčanik zamenjuje najboljeg lovca i borca u zajednici.

Žene su ljubomorne

Ko kaže da su muškarci ljubomorniji pol, taj nikada ženu upoznao nije, možemo reći u šali. One će i u najljubaznijoj društvenoj interakciji videti flert i neprimeren pogled.

(BIZLife)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.