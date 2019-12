Muškarci priznali zašto iznenada „nestanu“

Muškarci konačno odgovaraju na pitanje koje nas je kopkalo

Upoznali ste se, činilo vam se da među vama ima „varnica“, počeli ste da se dopisujete i to traje već neko vreme, a onda odjednom… ništa. Ne odgovara vam na poruke, a vama nije jasno zašto – niti ste ga uvredili, ni povredili, niti ste se posvađali…

Naravno, može da se desi da mu se ispraznila baterija na telefonu, da radi nešto stvarno bitno, ali moguće je i da vam ne odgovara na poruku iz nekog od ovih razloga.

Ne želi da vas vidi više

Ukoliko vam ne odgovara na poruke, a znate da mu se ništa nije desilo, vrlo jer verovatno da prosto ne želi ništa više sa vama i odlučio je da vam to na ovaj način stavi do znanja.

To je nezrelo, kukavički i užasno, ali dešava se.

Muškarci takvo ponašanje objašnjavaju ovako: „Vaša veza je gotova. To želi da vam kaže, samo je prevelika kukavica da bi to rekao, pa želi da vi to uradite“.

„Glavni razlog je to što mu se ne dopadate toliko koliko je mislio da ćete mu se dopasti. Znam da je to užasno, ali barem vam više ne traći vreme“, smatra jedan muškarac.

Uglavnom, kada se njihova objašnjenja saberu, poenta je da vam muškarac na poruku na odgovara jer mu se ne sviđate dovoljno ili zato što nije dobio od vas ono što je želeo.

Emocionalno je nezreo

Kada muškarac iznenada prestane da vam odgovara na poruke, moguće je da ima na umu nešto o čemu ne zna kako ili ne želi da razgovara o tome.

„Privlači me neka druga, koju sam možda neko vreme držao na čekaju“, objašnjava ovakav postupak jedan muškarac za sajt Yourtango.

Drugi kaže da bi se muškarci nekad tako ponašaju prema „napornim i zahtevnim ženama“, ali i „kada ne odgovorim nekome na poruku, to znači da ne želim da pričam sa tim nekim u trenutku“.

„Jedina situacija kada ignorišem poruku od devojke je kada treba da pričamo o nečemu važnom, a ja još uvek nisam spreman“, iskreno kaže jedan muškarac.

Osim toga, moguće je da vam ne odgovara na poruku jer misli da će tako u vašim očima biti više kul.

Ali koji god da je razlog – činjenica je da je takvo ponašanje nezrelo i užasno. Imajte na umu da ako ga zanimate, ako mu se stvarno sviđate, neće se tako ponašati, već će se truditi da otvoreno razgovara sa vama čak i kada „nije spreman“ – ili će vam barem iskreno reći da nije spreman ili nije raspoložen za razgovor u tom trenutku.