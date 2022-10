Muškarci se plaše da postave ova 3 pitanja partnerkama, a trebalo bi

Kada je reč o ženama, muškarcima još puno toga nije jasno. Iako neka pitanja stalno vrte po glavi, ne uspevaju doći do tačnih odgovora.

Američki bloger Aaron Traister pozabavio se upravo takvim pitanjima, a je i ženskim odgovorima koji bi barem donekle trebali objasniti stvari pripadnicima snažnijeg spola.

Zašto žene imaju toliko cipela?

Mnoge muškarce muči ovo pitanje jer ne razumeju zašto žene moraju da imaju i po dvadesetak pari cipela, a realno mogu nositi najviše pet pari. Ono što muškarci ne shvataju je to da su ženama cipele užitak i da se dobro osećaju kada na nogama imaju lepu i seksi obuću. Ženama su cipele kao muškarcima automobili.

Zašto žene prijateljicama pričaju o svom ljubavnom životu?

Budući da su muškarci generalno zatvoreniji od žena te da ne vole govoriti o svojim emocijama, teško mogu shvatiti zašto žene imaju potrebu da pričaju o svojoj intimi. Ali to je u prirodi žena, one dele svoje emocije, govore o njima, a to uključuje i njihov ljubavni život. Žene s prijateljicama pričaju o svom ljubavnom i seksualnom životu jer žele poređenja, pokušavaju proceniti je li sve u redu, a neretko traže i savet. Ponekad, ali samo ponekad, pričaju i zato da se malo pohvale.

Zašto je žena sa svima pristojna, a najgore prođe njen partner?

Koliko god se ženama ovo ne sviđa, činjenica je da su muškarci u pravu kada postavljaju pitanje. Vrlo često žene nastoje biti korektne i pristojne prema svim ljudima u svom životu, ali onda se puno toga nakupi usput i trenutak pucanja događa se pred njenim muškarcem, prenosi avaz.ba.

Zašto? Zato što se žena uz njega oseća sigurno i zna da je poznaje pa veruje da će on lakše oprostiti njen ispad nego neko drugi. Ipak…

