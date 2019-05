Muškarcima odzvonilo: imaće zamenu u krevetu

Dobro ste pročitali. Naime, predviđa se kako će u idućih 10 godina, muškarce u spavaćoj sobi zameniti roboti. Futurist Ian Person tako tvrdi kako će do 2025. godine, seks između ljudi i robota biti uobičajena praksa.

Ian je to otkrio u izveštaju koji je napisao u saradnji s jednim britanskim proizvođačem seks igračaka i napomenuo kako bi pripadnici jačeg pola trebalo ozbiljno da se zabrinutu.

On nadalje ističe kako će do 2030. godine virtualni seks biti uobičajen kao i surfovanje porno stranicama, a do 2035. godine ćemo imati igračke koje su u interakciji s virtualnom stvarnošću.

Ako se pitate zašto baš od 2025. godine, to je zato što Ian predviđa kako će tada bogati ljudi moći da kupe seks robote. Još strašnije je njegovo predviđane kako bi do 2050. godine takav seks mogao postati popularniji nego onaj međuljudski. Iako nam to trenutno zvuči zastrašujuće, Person tvrdi kako će se s vremenom ljudi navići na tu ideju, pa će ona postati normalna kao gledanje porno filmova.

„Kada se unaprede izgled i osećaji robota, promeniće se i ljudsko mišljenje. Roboti i ljudi s vremenom će postati prijatelji s jakim emocionalnim vezama„, zaključio je.

Šta nas čeka? (proka)

Čekaj bre, ne može to tako. Gde su naše žene androidi? Šta će njima roboti? Vibrator je dovoljan – za ostalo je novčanik. (jsjbt)

(jsjbt) Jedva čekam taj dan, uđeš u radnju ko da kupuješ komponente za PC , ta visina, težina, vagina, boja kose, očiju, građa, karakter. I naravno, da ima dugme i daljinac . (jsjbt)

, ta visina, težina, vagina, boja kose, očiju, građa, karakter. . (jsjbt) Čuj, zameniće muškarce, pa mi bismo radije jednog ženskog androida koji ispušta zvuke samo po komandi, i to odabrane, a ostatak vremena provodi u silent modu dok mota sarme . (Direkt)

. (Direkt) Hehe, zamisli grupnjak sa robotima, pa kad počne da škripi i klepeće kao stari auto, pa još zakuka da mu treba ulja malo. (Mr. Hard)

