Najbolji način da prvi SEKS sa novom devojkom bude VATROMET

Mnogi momci, muškarci, većina pripadnika „snažnijeg pola“, ima ozbiljan strah pred prvi seks sa novom devojkom.

To je sasvim normalno i prirodno, sve je teže kada se radi prvi put. Na stotine misli se mota po glavi – „da li sam stavio dovoljno dezodoransa?“, „Gaće sam jutros promenio?“, „Jaoj, seci nokte na nogama, idiote!“… i tome slično.

Ono što bi u svakom slučaju trebalo imati na umu, a može da pomogne, jeste činjenica da se i devojka oseća isto, ako ne i gore. Verujte, one su nesigurne kao i vi, i osećaju istu dozu straha kada se prvi put skidaju pred muškarcem. I to pogotovo ako ih baš privlači. Sve isto – gaće, nokti, dezodorans…

I kao što se njima mota po glavi, „da li će mu se svideti moje grudi?“, tako i vi, da se kladimo, razmišljate: „Kako li će joj se svideti moj“… da, znamo o čemu pričamo.

Naravno, razmišljate o svom „ponosu“ (glupog li izraza za penis), i kakav će utisak ostaviti na nju. Naravno, samo pod uslovom da ne gajite pitona u gaćama, poput porno glumca Rona Džeremija. U tom slučaju, ne morate dalje da čitate, zbogom!

Ipak, u slučaju da spadate u „standardne primerke“, kao neki koji su nam poslužili u prilikom anketiranja, a u svrhu istraživanja za ovaj članak, obratite sada pažnju – postoji mali trik koji uvek pali.

U pitanju je, modernim marketinškim jezikom rečeno, spin. I vrlo je jednostavan – kada sa devojkom dođete do priče o seksu, recite joj da vam je mali! Ne morate baš da kažete kako je u pitanju mikroskopski primerak muške anatomije, ali objasnite joj kako ste se uvek brinuli da nije zadovoljavajuće veličine.

Zvuči glupo? Ni u ludilu. Evo zašto. Pod jedan, to će pobuditi jednu od najjačih ženskih osobina – radoznalost! Hm, misliće ona, da li je baš tako? Moram da vidim, moram da vidim!

Pod dva, izazvaćete u ženi (devojci) ono što bismo nazvali „sindromom medicinske sestre“. Ona će odmah osetiti poriv da vam pomogne, da se ne osećate loše u vezi sa sobom. „Meni to nije važno, bla, bla, bla…“ To se obično dešava na početku veze, posle bude obrnuto, ali to je druga priča…

Dakle, pobudili ste znatiželju i empatiju, veoma važne i snažne emocije. I odjednom, devojka ima neverovatan poriv da sa vama vodi ljubav, jer, kao što rekosmo, želi da PROVERI, odmah i sada, bez odlaganja, hitno!

Sledi onaj bezobrazni deo. Goli ste pred njom, a ona samo gleda dole. Čujete uzdah olakšanja, komentariše: „Ma nije uopšte mali, šta ti je!“ Ili, u gorem, ali ipak podnošljivom slučaju „Nije TOLIKO mali, šta ti je!“

I njoj je laknulo, i vama je laknulo, sledi penetracija i sve ostale gadosti koje podrazumevaju intiman odnos.

Da zaključimo – bolje da joj kažete da je mali, pa da se razuveri na najbolji način, nego da se hvalite kako vas zovu „piton“, pa da se izblamirate za sve pare, i izgubite svaku šansu da ponovite istu akciju sa istom devojkom.

Eto. Nema na čemu.

NAPOMENA: Ovo pravilo važi samo ako imate penis prosečne, normalne veličine. U slučaju da vam je, pecaroškim jezikom rečeno, baš „ispod mere“, bolje da ništa ne pominjete. Pa šta vam bog da, žene su dobre duše… ponekad.

