Najčešći razlozi zbog kojih muškarci beže od ozbiljnih veza

Šta znači kada vam kaže da ne želi vezu? Da li treba da čekate ili jednostavno ne počinjete ništa i nastavite dalje? Zašto žene veruju da mogu promeniti nepromenljivo?

Upoznaćete muškarca koji će biti divan prema vama, svideće vam se i sve će ličiti na vezu, ali zapravo neće se tako zvati… Provodićete vreme zajedno i onda kada pokrenete ozbiljan razgovor, on će vam reći da ne želi vezu.

Sigurno se svaka od nas našla u jednoj takvoj situaciji. Postavljate pitanje sama sebi zašto se to dešava i kako on vas posmatra. Možda se plašite da pitate sebe „da li me on samo iskorišćava?“, piše Glossy.

„Ne želim vezu“

Da, on vam je to rekao na početku, ali vi ne želite da slušate i nadate se da će se to promeniti. On prosto ne želi ništa ozbiljno, sviđate mu se i voli da provodi vreme sa vama, ali to ne sme da se zove veza. Želi sve osim veze i ozbiljnosti. Ovaj razlog je naizgled prost, a u stvari kompleksan i potiče od različitih, ne tako sporednih okolnosti, a uglavnom je to posledica dugih veza, loših iskustava i nezrelosti.

Sledeći razlog za beg od ozbiljnosti i nove veze jeste strah. Možda se samo plaši da će sve postati drugačije onog momenta kad postane zvanično. Svesni smo da sve prima drugu dimenziju kada se promene okolnosti. Onog trenutka kada ste u vezi, više ćete ga zvati, tražićete previše informacija, moraćete da se pojavljujte zajedno na različitim događajima, a on to ne želi. Postaćete hladniji i sve će se brzo završiti samo zbog toga što je postalo zvanično.

Još jedan od razloga je nesigurnost. On možda nije siguran u svoja osećanja prema vama i ne zna kako da se postavi ili kako da prestane sve što je započeo.

Ovo je specifičan tip ličnosti koji je postao jako zastupljen, ali svako traga za partnerom koji će biti posvećen. U proteklih 250 hiljada godina uvek su žene opisivane kao bića koja moraju imati muškarca pored sebe kako bi preživele. To, nažalost, nije retkost ni danas, iako su žene prilično nezavisne, emancipovane i svesne svojih vrednosti.Danas smo žrtve nedefinisanih odnosa koji su sve češća pojava. Ovo polako postaje kolektivni problem društva, a jedino pitanje koje treba da postavite sebi u momentu kada ne znate šta da radite, jeste „da li sam srećan/srećna?“.

