Najčudnije muške fobije: Iznenadiće vas čega se plaše, a ne žele da priznaju

Većina fobija nije iznenađujuća. Prema najnovijim statistikama, strah broj jedan među muškarcima je akrofobija, strah od visine. Na listi stvari koje pakleno plaše momke su i zmije, zubari, injekcije, grmljavina i sakaćenje. Skoro polovina momaka se plaši odlaska kod doktora, a 37 odsto je zabrinuto da će oćelaviti.

Ali to su veliki strahovi, oko kojih se svi možemo složiti. Šta je sa rubnim strahovima, onim koje smo malo oprezni da priznamo?

„Većina ljudi se nečega plaši“, rekla je dr Elizabet Lombardo, klinički psiholog i autor knjige „Srećan si“ . „I oni su svesni da to nije 100 posto racionalno. Ali to je stvarno za njih. I svi mi doživljavamo borbu ili bekstvo na različite načine“ – rekla je za Mens Helt.

Odakle dolaze ti čudni strahovi? Kako se ispostavilo, možda je krivac vaš tata.

Naučnici tvrde da je moguće da se fobije kod muškarca naslede. Postoje genetski faktori rizika koji igraju umerenu ulogu u poreklu fobija i povezanih iracionalnih strahova, zaključak je jednog istraživanja.

Studija iz 2013. godine na Univerzitetu Emori u Atlanti testirala je ovu teoriju na miševima, izlažući ih mirisu trešnjinog cveta dok ih je izazivala blagi električni udar.

„Naredne generacije koje ranije nisu bile izložene tom mirisu i dalje su bile osetljive na njega“, kaže dr Brajan G. Dijas, neuronaučnik sa Univerziteta Emori koji je koautor studije. „A nervni sistemi ovih generacija potomaka imali su strukturne promene u mozgu koje su dopunjavale osetljivost.

Dobra vest je da se fobije mogu lečiti. A pod izlečivim, ne mislimo samo na izbegavanje guštera, klovnova i drugih stvari koje vas plaše.

„Kada ljudi izbegavaju strah, to ga pogoršava“, kaže Lombardova. „Zato što naša podsvest kaže: ‘Osećam se bolje jer sam to izbegao, pa je jedini način da se osećam bolje da izbegavam.’ To povećava i pojačava strah.”

„Efekat neobične doline je teorija koja tvrdi da kada nešto ima ljudske karakteristike, što izgleda i kreće se skoro, ali ne baš kao prirodna ljudska bića, to može izazvati reakciju kao što je strah ili odbojnost.

Ključno je, kaže ona, da se izložite svojim strahovima. „Ako ste ikada bili u hidromasažnoj kadi, gurnete nogu i kažete: ‘Ne mogu ni ovo da podnesem.’ Ali ako držite stopalo unutra, počinjete da se normalizujete, a onda možete da ubacite drugu nogu, a zatim i ostatak tela“, objašnjava Lombardo.

„Isto je i sa fobijama. Ako se izložite strahu, taj stres raste. Čini se kao da će se zauvek povećavati dok praktično ne eksplodirate, ali dođete do tačke u kojoj se zaranja i ugasit ćete fobiju.

Koliko čudne zapravo postaju muške fobije? Ovo su neke od najčešćih koje je retko koji dasa spreman da prizna.

Parureza (strah od mokrenja u javnosti)

Sramežljiva bešika? LJudima je teško ili nemoguće da uriniraju u prisustvu drugih, bilo u sopstvenoj kući ili u javnim ustanovama.

Cibofobija i hlorofobija (strah od zelene hrane)

Ovi ljudi su zaista mrzeli brokoli kao deca. Pogled na hranu koja je zelena, verovatno u ranoj mladosti, postao je povezan sa anksioznošću.

To bi se moglo smatrati sestrinskim strahom od lahanofobije, straha od povrća, koji je tipično uzrokovan previše ranim izlaganjem nezdravoj hrani u detinjstvu.

Emetofobija (strah od povraćanja)

Ovo stanje pogađa oko 9% populacije, a prema Lombardovaj, razvija se kao rezultat „traumatskog iskustva pri povraćanju, posebno tokom detinjstva. Često izbegavaju situacije kao što su jedenje u javnosti, ispijanje alkohola, boravak nasamo sa decom, u slučaju da deca povraćaju i putovanja.

Takođe se pridržavaju stroge dijete, uključujući pažljivo proveru datuma isteka hrane.

Globofobija (strah od balona)

Strah od balona može proizaći iz negativnog iskustva, kao što je preplašenost glasnim, neočekivanim zvukom iskakanja balona ili strah od prepadanja.

Sindrom prevaranta

Lombardova kaže da je ova fobija – strah od „otkrivanja“ – najčešća anksioznost među muškarcima, posebno uspešnim muškarcima.

„Oni će misliti: ‘LJudi će shvatiti da sam ja izvršni direktor i da ne znam šta radim’“, kaže ona. „Oni ne govore o tome. A onda pokušavaju da ga zgnječe, poreknu i izbegnu. Dakle, umesto da kažem: ‘Pa, uvalio sam se do guše. Šta da radim?’, kažu, ‘Pa ja sam se uvalio do guše i ne mogu to nikome da kažem.“

Anuptafobija (strah da ostanu neženje)

Možda ćete osetiti pritisak od strane rođaka i prijatelja da se venčate. Kada vidite prijatelje ili braću i sestre kako se venčavaju i imaju decu, možda ćete se uplašiti da ćete to propustiti.

Šta god da radite, izbegavajte da izlazite sa bilo kim ko pati od gamofobije, straha od braka – ova veza će se loše završiti.

Fagofobija (strah od gutanja)

Fobija se ponekad može prevazići desenzibilizacijom ili odvraćanjem pažnje od korena anksioznosti. Na primer, gledanje televizije dok jedete može da promeni fokus sa brige oko gutanja na ono što je na televizoru.

Kulofobija (strah od klovnova)

Pored činjenice da klovnovi mogu biti potpuno jezivi, strah od njih može biti posledica nečega što se zove „neobičan efekat“. „Efekat neobične doline je teorija koja tvrdi da kada nešto ima ljudske karakteristike, što izgleda i kreće se skoro, ali ne baš kao prirodna ljudska bića, to može izazvati reakciju kao što je strah ili odbojnost, pišu Novosti.

