Naučnici tvrde da postoji idealan muškarac – zove se Džordž Kluni (foto)

Italijanski seksolog Emanuele Janini, u knjizi „Muškarci koji se sviđaju ženama“, analizira postoji li idealan muškarac i kakav on treba da bude. Osobina koju mora da ima jeste – da ume da sluša. Nemaju prolaz narcisoidni, neostvareni i mačo tipovi.

Da li je idealan partner samo plod mašte ili čovek od krvi i mesa?

O da, živ je i zdrav i glumi u filmovima! On je Džordž Kluni, uveren je seksolog Emanuele Janini.

Svi ga vole, i žene i muškarci, društveno je angažovan, zgodan i prijatan, naginje glavu i s pažnjom sluša sagovornika, a izgleda da je i vrlo nežan – bar u filmskim ulogama.

Ako bismo birali novi model savremenog muškarca, on bi bio idealan, smatra Janini, koji u knjizi Muškarci koji se sviđaju ženama, na naučnoj osnovi pronalazi razloge zbog kojih žene privlače određeni muškarci i u koga zapravo treba da se zaljube.

Savršen partner je antimačo

Istraživanje američkog Centra za naprednu estetsku i plastičnu hirurgiju ustanovilo je i ranije da je Kluni, na osnovu njihovih parametara, najlepši muškarac na svetu: njegove proporcije približne su idealima starih Grka.

Ali zašto bi on predstavljao ideal kome treba težiti i u savremenom svetu?

Janini objašnjava: „Pogledajte ga, on je globalno uspešan, humanista, antimačo, sve samo ne ženstven, nimalo nije izgubio na muževnosti, siguran je sebe. Toliko siguran da ne mora da se razmeće tom sigurnošću. Drugim rečima, on je saosećajna, empatična osoba, a 2021. godine to je upravo kvalitet koji žene traže od muškaraca.“

Dakle, odzvonilo je „alfa mužjacima“, Kazanovama i Don Žuanima, kako ih Janini definiše. Dosta je i sa oženjenim muškarcima, neurotičarima i narcisima.

Ženama je naročito dosta onih koji koriste silu i posesivnost da bi ih pokorili. Od početka godine u Italiji je, u porodičnom nasilju, ubijeno više od 80 žena. Janini kaže da se tokom karantina višestruko povećao broj poziva preko crvene linije za pomoć. Ali to objašnjava činjenicom da se povećala svest žena o jednoj staroj istini: čovek koji voli ženu – ne mrzi je.

Uloga plave pilule

Kako se došlo do ove genetske mutacije? Seksolog nema sumnju: zahvaljujući plavoj piluli. Vijagra je, tvrdi, smirila anksioznost muškaraca i konačno ih opustila. Tako je izazvala jedan kulturološki pomak sličan onom koji je antibebi pilula proizvela šezdesetih godina prošlog veka.

Da zaključimo: ko su najpoželjniji muškarci?

Prema istraživanju koje je objavio Journal of Creative Behaviour, oni koji poseduju privlačnost i empatiju pre svega su kreativci: muzičari, fotografi, novinari, pesnici i veb-dizajneri. Oni imaju „ono nešto dodatno“ zbog čega su zanimljiviji, ali i spremniji da saslušaju.

Osim Klunija, Janini navodi i druge primere idealnih među poznatim muškarcima.

S jedne strane, pominje bivšeg fudbalera Dejvida Bekama kao simbol čoveka posvećenog porodici, a sa druge francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji je izborom starije žene kao životne partnerke srušio stereotipe i tabue.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.