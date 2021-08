NEUOBIČAJENE stvari koje su muškarcima privlačne kod žena

Uvreženo je mišljenje da muškarce privlače samo lepe žene s velikim grudima i dobrom guzom, ali to je u većini slučajeva potpuno pogrešno razmišljanje.

Predstavljamo vam čak 15 atributa i karakteristika koje muškarci vole.

Prirodni izgled

Žene toliko vremena provode šminkajući se i na proizvode za ulepšavanje često troše pravo malo bogatstvo, a zapravo je to posve besmisleno jer, kako su pokazala istraživanja, muškarci najviše vole da vide prirodan izgled. Prevelika količina šminke na licu nije im nimalo privlačna.

Razmazana šminka

Iako možda zvuči čudno, muškarcima se sviđaju ostaci šminke na ženskom licu nakon buđenja jer im to izgleda kao da su upravo vodile ljubav s nekim. Iako se ne preporučuje odlazak na spavanje sa šminkom na licu, njima je to zapravo vrlo seksi.

Okrugli stomačić

Sve žene čeznu za trbušnim mišićima, ali muškarcima se zapravo sviđa okrugli stomačić jer je mekan i zaobljen. Štaviše, to je mnogima vrlo seksi jer to povezuju s plodnošću. Niko nije savršen i to im je sasvim prihvatljivo.

Žene ne znaju da muškarce privlače mnoge stvari koje one smatraju manama

Strije

Mnogim ženama su strije prava noćna mora, a muškarci zapravo vole da ih vide i smatraju to vrlo prirodnom pojavom. To ih podseća ne dete koje su zajedno kreirali i budi u njima osećaj povezanosti sa ženom. Osim toga, to je vrlo intiman detalj ženskog tela kojem samo on ima pristup.

Šlaufići oko stomaka

Ukoliko se stidite sala koje vam visi kada obučete uske farmerke, ne brinite. Njima je vrlo slatko. U ovom slučaju muškarci te obline smatraju seksi i povezuju ih s plodnošću.

SMS poruke ili pozivi u pijanom stanju

Bili ste u izlasku i sa drugaricama, malo ste više popili, pa ste odlučili da ga nazovete i da mu ispričate koliko ga volite, ali dan nakon toga najradije biste propali u zemlju. Poznati scenario? Mnoge žene su se već našle u takvoj situaciji, ali psiholozi tvrde da je njima to vrlo privlačno jer svi volimo komplimente i kada nam neko izjavi ljubav.

Razbarušena kosa

Pomalo neuredna i razbarušena kosa takođe im je vrlo privlačna, bilo da je reč o laganim talasima ili pak neurednoj punđi. Takve frizure im izgledaju vrlo prirodno i seksi.

Duga, razbarušena kosa je veoma privlačna muškarcima…

Male grudi

Pogrešno je mišljenje kako su svi muškarci zaluđeni s velikim grudima. Male su im često seksi i privlačne jer su znak mladosti i vitalnosti.

Neusklađen donji veš

Većina žena ima seksi donji veš od čipke za posebne prilike, ali većinu svog vremena provodimo u običnim pamučnim gaćicama. Upravo iz tog razloga muškarac voli da vidi ženu u takvom vešu, jer mu to izgleda kao da niste namjeravali da imate seks, ali ste se zbog njega ipak predomislili.

Hodanje bosih nogu

Cipele sa visokim potpeticama možda izgledaju glamurozno, ali ko uopšte može da ih nosi nakon lude noći u klubu? Bose noge muškarcima su poveznica s golotinjom i to ih vrlo uzbuđuje, pa vole da vide žene koje hodaju bose. Osim toga, to povezuju s prirodnošću i buntovničkim ponašanjem što im je vrlo seksi kod žena i pobuđuje im divlje fantazije.

Smeškanje

Ljudi koji se smeju nekako su pristupačniji, stoga muškarci izuzetno vole žene koje se smeškaju jer im je to signal da mogu da im priđu i započnu s njima razgovor. Uostalom, poznata je činjenica da je upravo osmeh najlepši modni dodatak svake žene, prenosi portal DDL.

Bore

Iako su bore znak starenja i niko ih ne voli, pojedini muškarci to povezuju sa zrelošću kod žena i s bogatim seksualnim iskustvom. Duboke bore mogu biti i privlačne…

Rastegnuta pidžama

Kad dođemo do određene tačke u vezi, u krevet više ne odlazimo u seksi spavaćici, već radije nosimo rastegnutu pamučnu majicu u kojoj se osećamo najudobnije na svetu. Takva ležerna odeća daje mu do znanja da je žena opuštena i samouverena, a njemu je to vrlo seksi.

Žene koje znaju s decom

Iako možda nikada neće to priznati, muškarci vole kod žena da vide majčinske instinkte. Lepo im je kad vide ženu koja se brine o deci jer im je to vizuelni dokaz da je strpljiva i brižna i podseća ga na bezuslovnu ljubav njegove majke.

Naočare

Prema istraživanjima, muškarci smatraju da su žene s naočarima vrlo privlačne i seksi, stoga se nemojte stideti da ih nosite u svakodnevnim situacijama.

(Sputnjik)

