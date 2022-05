Ove 3 stvari muškarci mrze u seksu, a broj 3 pogotovo

Da li ste se ikada zapitale koje to stvari ne prijaju vašem muškarcu u krevetu?

Koliko god vi mislile da sve što u krevetu radite prija vašem partneru, postoje određene stvari sa kojima se on baš i ne slaže. Istina je da svaki muškarac preferira drugačije stvari, ali isto tako postoje i one koje smetaju svakom od njih bez izuzetaka.

Evo nekoliko stvari koje ne zanimaju vašeg muškarca, koje ne voli ili u potpunosti mrzi, a to vam ne govori.

1. Ujedanje

Postoje muškarci kojima se to sviđa… verovatno. Ali, generalno gledano, oni to ne vole. Naravno, to ne podrazumeva lagane ugrize i one koji su deo igre.

Ono što spada u ovu grupu su neartikulisani ujedi, ostavljanje ožiljaka ili čak kidanje kože. To ne prija ni na jedan način. Na kraju krajeva, on je ljudsko biće, a ne sendvič. Stoga, spustite loptu, jer je to definitivno jedna od najomrženijih stvari.

Štipanje, pregrubo grebanje, prejako udaranje i sve što može naneti bol nije preporučljivo, ma koliko vaš muškarac voleo “grubu igru“.

2. Igranje sa njegovim bradavicama

Izvinite dame, ali muškarci ne dobijaju tako dobar osećaj od ljubljenja, dodirivanja, ujedanja ili igranja bradavicama. Ovo je nešto što ste verovatno već znale, ali gledajte na to ovako, koža oko grudi je podjednako osetljiva kao i ona na bradavicama, a možda i osetljivija.

Malo je čudno kad žena počne da liže bradavice muškarcu. Iako je to nešto što oni jedva osećaju, muškarci smatraju da su oni ti koji to treba da rade vama. To je način na koji se zadovoljava žena, tako da nema potrebe da to radite jer je on muškarac i neće se osećati prijatno.

Neke žene smatraju da je to nešto što će dodati ulje na vatru u toku predigre. Ovo ne važi za svakog muškarca, ali on će više ceniti ako ga budete ljubili i dodirivali na bilo kom drugom mestu.

3. Grubost pri dodirivanju njegovog ponosa

U zanosu stvari mogu postati malo grublje – to je nešto što svi znamo. Ali, čak i ako stvari postanu malo agresivnije, neće mu se dopasti ako pregrubo koristite ruke ili zube.

Ako bilo šta radite pregrubo u tom predelu, znajte da se on neće osećati prijatno, naprotiv, izazvaćete potpuno suprotan efekat od očekivanog.

Prejako stiskanje, korišćenje zuba, ili čak pravljenje vakuma vas može samo odvesti u potpuno pogrešnom pravcu. Gledajte na to ovako – da li biste vi volele da on bude grub prilikom korišćenja prstiju na vašem intimnom delu? To bi sasvim sigurno bilo bolno.

To je veoma osetljivo područje, tako da morate biti uviđajne i pažljive kada zađete tamo. Blaga agresivnost bi mogla da prođe, ali bi ipak bilo bolje ako to radite nežno i lagano.

Najbitnije kod ovoga je da znate da nikada ne smete biti grube kada je vaš partner blizu orgazma – bilo da se radi o masturbaciji ili oralnom zadovoljavanju. Nemojte stiskati i biti grube, jer je to jedna od stvari koje muškarci definitivno mrze, ali oklevaju da spomenu.

Najverovatniji scenario je prekid orgazma, jer je to previše osećaja koji mu odmažu prilikom fokusiranja i uživanja u orgazmu. Ako ste rešene da se spustite tamo dole u toku orgazma, učinite to nežno.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.