Ovi postupci muškaraca žene najviše plaše, neki su zaista jezivi

Muškarci često nisu ni svesni koliko je damama ponekad teško i koliko se u nekim situacijama zaista osećaju kao slabiji pol.

Mnogim devojkama i ženama nije prijatno da same hodaju mračnom uličicom ili dobijaju (neželjene) komplimente od nepoznatih muškaraca, uživo ili na društvenim mrežama.

Možda vi ne vidite ništa loše u tome da se, ako imate priliku, obratite nepoznatoj ženi u liftu ili joj lajkujete baš svaku fotografiju na društvenoj mreži čim naiđete na njen profil, ali one to možda neće shvatiti kao kompliment i takvim biste ponašanjem samo mogli da ih oterate od sebe.

Jedan korisnik Redita pitao je žene kakvo ih ponašanje kod muškaraca plaši, a kog oni možda i nisu svesni.

Ovo su najčešći odgovori, a među njima možda primetite i neko svoje (nesvesno) ponašanje.

1. „Samo se praviš“

„Kad kažem da mi se neki njegov postupak ili šala ne sviđaju, a on mi odvrati da se samo pravim i da mi se to zapravo sviđa. Naježim se u takvim situacijama i odmah mi se upali alarm. Ne odlučujete vi šta se ženi sviđa.“

2. Ograničavanje kretanja

„Ako mi prepreči put ili me fizički zadrži. Bilo šta pri čemu koristi svoju fizičku snagu da me spreči da se pomerim.“

3. Dobar dečko

„Ako se baš jako trudi da me ubedi da je ‘dobar dečko’. Svaki muškarac kog sam upoznala, a koji se očajnički u svakoj prilici trudio da istakne da je ‘sjajan dečko’ s vremenom je pokazao da i nije tako drag. Uvek se pitam šta kriju i zašto im je važno da mislim da su dobri. Bolje to pokažite svojim postupcima nego da me na silu uveravate u to.“

4. Razbijanje stvari

„Bacanje i razbijanje stvari kad su besni.“

5. Uhođenje

„Jedan momak me je pratio autom samo da bi mogao da me pita za broj telefona. Nikad. To. Nemojte. Da. Radite.“

6. Neželjeni dodiri

„Ako pokušava da te dodirne na bilo koji način, bez tvoje dozvole, čak i kad se čini beznačajno. Ne hvataj me za rame dok razgovaramo. Ne diraj mi kosu. Ne hvataj me za ruku. Ne hvataj me za grudi ili zadnjicu. Poštuj moj lični prostor. Ne podnosim kad me nepoznati muškarci dodiruju.“

7. Udvaranje u ograničenim prostorima

„Kad mi se udvara, na primer, u liftu ili na radnom mestu, odakle se ne mogu samo da se pokupim i odem.“

8. Onlajn uhođenje

„Kad se dopisujemo na aplikacijama za upoznavanje pa mi komentariše nešto što je našao na mojim profilima na društvenim mrežama. Ili kad mi kaže da se nalazi blizu mene, ali ja ne znam gde je. Nisam baš plašljiva osoba, ali to čini da se osećam nesigurno.“

9. Ne razume odbijanje

„Kad misle da ‘ne’ nije konačan odgovor, već da mi je potrebno malo dodatnog ubeđivanja da se predomislim. Zbog toga počnem da verujem da me ne poštuje i brine me koliko daleko je spreman da ode nakon što kažem ‘ne’.“

10. Ispitivanje

„Flertovanje je u redu sve dok kroz flert ne počne da me ispituje gde živim, živim li sama i slično. Želiš da me upoznaš? U tom slučaju ne počinji s pitanjima zbog kojih mi se odmah upali alarm u glavi.“

11. Napasno udvaranje

„Kad pokušava da me odvuče u krevet nakon što sam mu jasno dala do znanja da ne želim i onda komentariše da ne mogu da ga krivim što pokušava.“

12. Neželjene fotografije

„Kad mi šalje nage fotografije koje nisam tražila. To je ekvivalent onima koji čuče u žbunju i onda iskoče spuštenih gaća. Ljudi moraju da shvate da je to seksualno uznemiravanje.“

13. Preterani komplimenti

„Kad mi stalno govore da sam lepa. Jednom, dvaput je lepo to čuti ako se poznajemo, ali ako mi to (nepoznata osoba) stalno govori, to me plaši.“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.