Ovo je najvažnije u braku: 3 osobine koje imaju svi srećno oženjeni muškarci

Istina je da je brak težak i da zahteva konstantan rad, trud i kompromis, ali ponekad, čak ni tada nema garancija. U vremenu u kojem živimo, stopa razvoda vrtoglavo raste, a neki izveštaji pokazuju da će se 40 do 50 posto bračnih parova na kraju rastati. Uz to, stopa razvoda za one koji se ponovno venčaju još je veća.

Ipak, nije sve tako crno. Mnogi ljudi uživaju u srećnim i uspešnim brakovima i vezama, a kada je reč o muškarcima, postoje neke osobine koje dele svi muškarci koji su u srećnim vezama i brakovima. A to je kroz godine i godine rada s bračnim parovima naučila porodična psihoterapeutkinja Fran Valfiš.

Samosvesni su

Sposobnost razumevanja i prihvatanja sebe ključna je stavka u svakom braku. Kao prvo, kada je neko sposoban da jasno razume i izrazi svoje misli i osećanja, tada će ga i partner bolje razumeti.

Uz to, takve osobe takođe imaju bolju svest o sopstvenoj sklonosti da, recimo, u nekim situacijama postanu odbrambene, i neće tako brzo okriviti drugoga za svoje navike i postupke.

Radi se o tome da razumeju sami sebe i svoje postupke, a u braku je to od presudne važnosti.

Dobro komuniciraju

Dobra komunikacija uključuje i razgovor o osećanjima, posebno kada dođe do nekih nesuglasica u braku.

Naravno, to je lakše reći nego učiniti, a kada dođe do neslaganja i tenzije među partnerima počinju da rastu, većini ljudi je teško da slušaju bez prekidanja, osuđivanja ili okrivljavanja druge osobe.

U tim trenucima važno je zastati i dobro iskomunicirati svaki problem jer, kako Valfiš kaže, „razgovor je lepak koji povezuje odnose i ljude“.

Razumeju svoju partnerku

Valfiš kaže da muškarcima u uspešnim brakovima treba vremena da nauče i razumeju kako se njihove žene osećaju i reaguju i kako one vide svet.

To će možda potrajati, i pritom će verovatno praviti greške i učiti iz njih, ali na kraju će naučiti šta nervira njihove partnerke, a šta ih usrećuje.

A ono najvažnije – oni se trude da razumeju svoju partnerku i koliko god im ponekad možda bilo teško, oni nikada ne odustaju.

