Žene, ovo NIKAKO ne smete govoriti muškarcu!

Švedska osnivačica tzv. Škole bogatstva Ana Bej, dala je savete ženama da izbegavaju svoje partnere nazivati „frajerima“ ili „muškarčinama“, jer to nije previše ženstveno.

U svom najnovijem Jutjub klipu, savetovala je gledaoce da se odreknu određenih fraza – priznajući da je čak i njen partner tražio da prestane da ga zove nekim epitetima jer je to kliše.

Ne zovite svog partnera „moj mali dečko“ ili „bebo moja“. – Sada je za sve dame koje zanima da nađu svog muškarca, važno da znaju šta suprotni pol voli, a šta ne. Na ovaj način ćemo moći zaista da zadržimo partnera kojeg želimo ili poboljšamo odnos koji imamo – navela je ona.

– Ne govori ili ne zovi muškarca „malim dečakom“ ili „bebom“. Vidite, sve zbog čega se čovek oseća kao da ste mu majka, a on dete, ogromna je greška – dodala je.

Zbog toga ne možemo da govorimo ove stvari. Iako to možda govorimo iz ljubavi. Nazvati muškarca, dečkićem, možda zvuči slatko, ali je pogrešno. – U ovom slučaju se bukvalno ponašate prema njemu kao prema svom detetu i to je velika greška.

Izbegavajte da partnera nazivate frajerom ili muškarčinom.

– Ne razgovaraj s njim kao da ti je prijatelj ili kao da si muškarac, a on tvoj ortak. Sa našim partnerom nismo u takvoj vrsti veze – navela je učiteljica za dame.

– Želimo da ga zadržimo kao muškarca, a sebe kao ženu. I žao mi je što kažem, svidelo ti se ili ne, ali mislim da je to zaista muškobanjasto. Trener za žene je navela da je u razgovoru sa nekim muškarcima saznala da ovo stvarno ne cene kada žena izgovori. Kasnije je priznala da je istu grešku pravila sve dok joj njen partner nije skrenuo pažnju na to i nakon toga je zauvek prestala to da radi.

– Ne znam zašto sam to radila. Pretpostavljam da je to proizašlo iz činjenice da sam taj termin koristila sa nekim svojim muškim prijateljima, kako bih bila jednaka s njima.

Ana je navela da neke fraze dobiju potpuno drugačiju konotaciju i umesto da mu budete „ortak“ budite elegnatna dama sa manirima i preispitajte kako neke reči mogu zvučati kada ih vi izgovarate.

– Mislim, ne znam da li bi neko od vas rekao svom partneru „šta ima, brate“ ili „ej, burazeru“. Vlogerka je navela da bi ovakvo obraćanje možda bilo smešno, možda i ne, ali treba postaviti pitanje koji bi od muškaraca želeo da vam ovakve fraze pređu u naviku.

– Zato vas molim da pokušate da se ne obraćate upotrebljavajući žargonske izraze, jer to definitivno nije ženstveno – upozorila je ona. Budite odlučni i ne odgovarajte uvek „ne znam“.

Ana je otkrila da muškarce najmanje privlače neodlučne žene, ali cene one koje znaju šta žele.

Jedna od stvari zbog kojih se muškarci ponekad toliko iznerviraju je kada žena stalno govori stvari poput „ne znam“. A ovo zaista može neke ljude izludeti.

– Ipak, neće svi tipovi muškaraca biti takvi. Ali zapravo sam upoznala mnoge muškarce kojima je tip žene „ne znam“ pomalo frustrirajući. – Lepo je ne znati s vremena na vreme, ali ako to bude vaša stalna mantra, zaista ćete početi da stvarate utisak da ste samo prazna ljuštura – zaključila je Ana.

Ne zovite svog partnera „tatica“ – Vrlo je mali procenat koji uživa kada ih ovako oslovljavate – nagovestila je Ana.

Ovo se obično odnosi na muškarce koji žele potpunu dominaciju u vezi ili oni koji su znatno stariji od svojih partnerki.

– To uopšte nije seksi, dame. Zato preskoči to da ga zoveš taticom. Mislim, da se ovo nikome ne bi previše dopalo – zaključila je Ana.

