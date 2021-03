Ma ni za živu glavu: Ovo vam muškarci neće priznati!

Ma ni u najluđem snu!

Često kažu da su muškarci i žene potpuno različiti – možda i nema toliko razlike među nama, ali činjenica je da pripadnici oba pola imaju neke stvari koje jednostavno ne govore partnerima.

Koliko god da imate blizak odnos sa partnerom i koliko god da ima poverenja među vama, nekoliko stvari vam neće reći.

Gledaju druge žene

To što muškarac primeti lepu ženu, ne znači da vas ne voli. Naravno, tu ne govorimo o nepristojnom okretanju za drugim ženama, posebno u vašem prisustvu, već o tome da, bez obzira što su u srećnoj vezi, muškarci nisu slepi, prosto vide lepe žene. I dok ih samo primećuju, nemate razloga za brigu.

Ok je da izađete sa drugaricama

Većina muškaraca nema potrebu da baš sve vreme bude sa partnerkom, zbog čega smatraju da je sasvim u redu da ponekad izađete sa drugaricama. Najverovatnije vam to neće reći jer ne želi da steknete utisak da mu nije stalo do vas.

Vole kada prve pomenete važne teme

Daleko od toga da muškarcima teme poput braka, dece, zajedničkog života… nisu važne. Samo, većina njih ne zna baš kako da pokrene priču o tome, pa im je utoliko lakše kada partnerka inicira priču o važnim temama. Doduše, vole samo ako to uradite bez pritiska.

Primećuju kada vas drugi gledaju

Čak i muškarac koji ni najmanje nije ljubomoran, primetiće kada drugi muškarci gledaju njegovu partnerku. Naravno, neće vam reći „hej, vidi, gleda te onaj tamo“, ali će vas možda zagrliti ili poljubiti, ponosan što baš njega volite.

Gledaju porno filmove

Možda ne baš svi, i zavisi koliko često, ali većina muškaraca barem povremeno odgleda neki film za odrasle. Ali, uglavnom to neće reći jer se plaše kako će partnerka to da prihvati. I ne, to ne znači da mu partnerka više nije seksi.

