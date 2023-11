Pažnja: 4 rečenice muškarci najčešće koriste kad nisu spremni za ozbiljnu vezu, evo šta one zapravo znače

Mnogi muškarci koriste ove 4 rečenice na početku nove veze koje imaju zapravo potpuno drugačije značenje i mogle bi da vam posluže kao upozorenje.

Kada se prijateljice nađu na kafi i počnu da razmenjuju svoja prošla i sadašnja iskustva sa vezama i partnerima, sigurno je da će bar jedna postaviti pitanje „A šta je mislio kada je rekao…?“

Pa dešifrujmo 4 fraze koje muškarci najčešće izgovaraju i koriste ih kao jednu od manipulativnih taktika da vas drže u nedoumici oko njihovih namera i osećanja prema vama.

Evo 4 rečenice koje najčešće možete čuti:

1. „Hajde da se samo prepustimo i vidimo šta će biti“

Šta on zaista misli: „Želim prednosti veze kao što su seks, intimnost i podrška bez ikakvih obaveza i odgovornosti, posvećenosti ili napora. Odbijanjem da da bilo kakav privid u kom pravcu bi vas dvoje mogli da idete, ili šta on želi, oslobađa se svake odgovornosti u sadašnjosti. Nezreli muškarac koristi ovu frazu kada mu se sviđate (ali nedovoljno da bi se stvarno zabavljao sa vama).

2. „Nisam spreman da se posvetim, ali mi se sviđa gde smo!“

Šta on zaista misli: „Sviđa mi se gde se nalazimo i nikada ne planiram da idem dalje od neobaveznog odnosa, jer ovaj aranžman bez ikakvih obaveza funkcioniše za mene.“

3. „Žao mi je što se tako osećaš.“

Šta on zaista misli: „Odbijam da preuzmem bilo kakvu odgovornost za to što se ti osećaš loše.“ „Žao mi je što se tako osećaš“ nije izvinjenje. I on to zna. Ovo je samo još jedan način da nezreo muškarac izbegne odgovornost jer se prema vama ne ponaša onako kako bi trebalo.

4. Šta kaže: „Hajde, družimo se uskoro.“

Šta on zaista misli: Pod „uskoro“, misli, kad god mu bude zgodno. I kad god to bude,on će odbiti da to nazove sastankom. On tada nikada neće preuzeti stvarnu inicijativu da se „druži“. Umesto toga, on od vas očekuje da uložite sav trud tako što ćete izabrati vreme, datum i mesto. Takođe, nazivajući to „druženjem“ nasuprot „izlasku na sastanak“, on izbegava dalju odgovornost za to što vas tera da pomislite da bi jednog dana mogao da vam se posveti.

(Sensa)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.