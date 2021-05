Pet tačaka na telu koje svaki muškarac želi da mu dodirujete

Muške erogene zone nepoznanica su za mnoge žene. Osim onog najočiglednijeg dela čije dodirivanje muškarcima pruža zadovoljstvo, ima pojedinih tačaka čije će ga masiranje ili ljubljenje dovesti do ludila.

Stručnjaci su objasnili kako ćete to najsenzualnije postići.

1. Leđa

Kada on legne na stomak, postavite koren levog dlana na donji deo njegovih leđa, odmah uz kičmeni stub (ali ne na njega jer se on nikad ne masira), a prste usmerite ulevo. Zatim pritisnite koren desnog dlana na dno njegovih leđa, desno uz kičmeni stub, a prstima okrenite udesno. Jako pritiskajući klizite obema rukama, sve dok ne skliznu na krevet. Ponovite sve, ovaj put počevši desetak centimetara više na njegovim leđima. I tako sve dok ne dođete do ramena.

2. Vrat

Neka on sedne na stolicu, a vi stanite pred njega. Lagano postavite ruke na svaku stranu njegova vrata, odmah ispod ušiju. Klizite prema spoljnoj strani njegovog vrata malo pojačavajući pritisak tako da vam se prsti susretnu na zadnjem delu vrata. Ponovite nekoliko puta.

3. Ramena

Nakon što legne na leđa, palčeve postavite na svaku stranu dna njegovog vrata. Polako pritiskajte prste duž njegovog mišića krećući se dijagonalno nadole, sve dok ne dođete do lopa­tica. Ponovite nekoliko puta.

4. Butine

Dok on leži na leđima, formirajte slovo C obema rukama i obuhvatite njegove butine (vaši palčevi bi trebalo da budu na prednjoj strani njegovih nogu, a ostali prsti na zadnjoj). Zatim stisnite svoje ruke oko njegovih butina.

Isti postupak ponovite nekoliko puta.

5. Grudi

Dok on leži na leđima, ruke postavite tako da su vrhovi prstiju na njegovim ramenima, a palčevi iznad njegovih mišića. Srednje jakim pritiskom masirajte krećući se nadole. Zatim, opet srednje jakim pritiskom, kružno masirajte njegove grudi i počnite ispočetka, prenosi Cosmopolitan.hr.

