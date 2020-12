Pismo muža koji je ostavio ženu posle 10 godina braka

Drage žene, varate se ako verujete da će svaki muškarac napusti svoju suprugu samo zbog neke druge žene koja lepo miriše, koja je privlačnija i možda lepša od nje.

Za većinu muškaraca privlačnost i lepota nemaju ništa sa tim. Prvi razlog zbog kojeg muškarac napušta ženu je zapostavljanje muškarca. Ni jedan muškarac neće ostati pored žene koja ne obraća pažnju na njega i koja ga zanemaruje.

Nemojte misliti da će on sebi dozvoliti da ga neko ne poštuje, da će sve progutati i da neće biti uvređen. Mnoge od vas pravite kućne ljubimce od svojih muževa. Ako se i dalje budete tako ponašale prema njima, otići će od vas. Muškarac je lav, on je zver zato on nikada ne može biti pas.

Drugi razlog je ugrožavanje njegovog ličnog prostora, što je njima veoma važno. Mnoge od vas misle da ako je muškarac oženjen sa vama, jede i spava sa vama, da ne treba da ima svoj lični prostor i slobodno vreme. To ne znači da treba da pratite svaki njegov korak, piše Infpult

Ako se tako ponašate, muškarac je spreman da pobegne na kraj sveta kako bi oslobodio svoju dušu. Čak i to što imate decu neće ga sprečiti da ode. Svaki muškarac mora da ima svoj mir, svoje vreme i opuštanje.

Treći razlog je nedostatak zahvalnosti. Zar je teško da kažete hvala. Recite hvala svom muškarcu i on će učiniti sve za vas.

I mi smo ljudi zato se odnosite sa poštovanjem prema nama. Mi brinemo o vama i ne uzimajte nas zdravo za gotovo.

Četvrti razlog zbog kojeg muškarac ostavlja ženu je činjenica da ona više ne brine o sebi. To što ste u braku 10 godina ne daje vam za pravo da prestanete da se depilirate. Vodite računa o svom telu, koristite parfem, oblačite se tako da se vaš muškarac okrene za vama i on nikada neće pogledati drugu.

Kada vaš muškarac počne da gleda druge žene ne prihvatajte to olako, već povedite računa o sebi.

Peti razlog je odbojnost, a to je najgore od svih. Ako dođe momenat i shvatite da ga više ne volite, pustite ga da ide. Svako ima pravo da pogreši i svako može da bude pogrešan izbor za onog drugog.

Ako je muškarac sa vama samo iz navike, odmah završite sa tom pričom, ona nije pisana za vas.

Šesti razlog je žensko neraspoloženje. Kada je žena konstantno besna, ljuta i tužna muškarac neće žuriti da ide kući. Vremenom će samo napustiti i kuću i ženu i porodicu.

Žena bi trebalo da bude praznik, radost, energija i muška snaga. Ona treba da bude ona osoba kojoj će muškarac trčati u susret željan da podeli uspeh, sreću i zadovoljstvo sa njom. Ako žena uzima muškarcu radost i sreću, on će zauvek otići od nje.

Verovatno će svaka žena koja pročita ovaj tekst reći da autor, iako i sam muškarac, nije u pravu i da će svako kome se ukaže prilika otići za lepom i privlačnom ženom. Ali da li znate ijednog muškarca kog je neka kratka suknja odvojila od njegove žene i porodice ako je bio srećan sa njima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.