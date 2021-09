Preko ovog ne prelaze: 4 stvari koje muškarac nikada ne prašta ženi

Jednostavna istina: prema svom muškarcu se ponašajte onako kako želite da se on ponaša prema vama i tu neće biti greške.

Većina muškaraca preko ove 4 stvari neće nikad da pređe, bez obzira koliko vas voli:

1. Izdaja

Postoje stvari koje muškarac ne oprašta, a prema anketama najčešće je to izdaja. U ovaj koncept može da bude smešteno nekoliko vrsta izdaje: seks ili duhovna izdaja.

U trenutku kada žena prevari muža, ona mu daje signal da je ravnodušna prema njemu, te da su svi zajednički odnosi samo iluzija. Za muškarca je to nizak udarac.

Takođe, muškarcu će teško pasti ako žena zarađuje više od njega.

2. Ženska glupost

Muškarci jednostavno ne podnose žensku glupost. Mit je da momci vole „lakomislene devojke“. Ako momak pored sebe ima lepu i obrazovanu mladu ženu, to može samo da mu imponuje.

3. Glumatanje

Izgovori tipa „boli me glava“, „umorna sam“, „ja to ne mogu, žensko sam“. Muškarci ne podnose prenemaganje.

4. Poređenje

Ako muškarca poredite sa drugim, on vam to nikad neće oprostiti. On želi da bude jedan jedini za vas, i nikad nemojte da ga rešite te iluzije. Ne ubeđujte ga u suprotno.

