Prepoznajte ženskaroša: Ova 3 znaka ga odaju!

Iako vam se možda čini da ste pronašle muškarca koji će vam biti odan tokom celog života, ovi znakovi pokazuju da se u njemu krije pravi ženskaroš.

Njemu je nezamislivo da se skrasi sa jednom ženom do kraja života, a nakon nekog vremena ćete to i same shvatiti.

Kako biste izbegle slamanje srca, savetujemo vam da pomno pratite sledeća tri pokazatelja, prenosi index.hr.

Mnogi su vam rekli da je ženskaroš

Već ste od nekoliko ljudi čuli da on vrlo često menja žene, ali niste sigurne da li im treba verovati. U tom slučaju pokušajte same da saznate bar približan broj devojaka s kojima je bio.

Neprestano vas obasipa poklonima

Iako su romantični gestovi veliki plus, njegovim darivanjima ne nazire se kraj. On to čini kako bi zadobio vašu pažnju, a nakon što vas potpuno osvoji vrlo je verovatno da će se potpuno promeniti i zaboraviti na poklone i džentlmenske poteze.

Predobar je da bi bio istinit

Ženskaroši su odlični glumci koji će pomno istražiti kako mogu da vas osvoje i kako treba da se ponašaju u određenim situacijama. Ako se čini iznenađujuće savršen, znajte da tu nešto ne štima.

