Priznao da mrzi ženske dlake, pa otišao na ‘brazilsku’ i gadno zažalio (video)

Britanska aktivistkinja Čidera Egere u svojoj emisiji ‘Bring Back the Bush: Where Did Our Pubic Hair Go?’ ugostila je muškarca koji je priznao da ne voli dlačice na ženama.

– Zamrzeo sam ih onog trenutka kada sam u filmovima za odrasle video kako dobro genitalije izgledaju kada su u potpunosti depilirane – otkrio je muškarac.

Zatim je pristao da se podvrgne brazilskoj depilaciji na nagovor voditeljke, kako bi se uverio koliko je ‘bolno’ održavati ‘intimnu frizuricu’.

Kada je žena povukla traku s voskom oko njegovih genitalija, odmah je zažalio.