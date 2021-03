Razotkrijte ga: Znaci da je zaljubljen u vas

Govor tela može da otkrije puno o našim osećanjima i zbog toga iz govora njegovog tela nije toliko teško shvatiti da li je zaljubljen ili nije.

Znakovi da je zaljubljen

1. Gleda te u oči

Ako ga privlačiš, intenzivan kontakt očima može da bude pokazatelj da je zainteresovan za tebe. Daje znak da želi da ti posveti svu svoju pažnju.

2. Dodiruje svoja usta

Ako tokom razgovora nastavi da dodiruje svoja usta, to bi mogao da bude znak da se poigrava sa idejom da te poljubi. Nije važno da li dodiruje usta jezikom ili rukama.

3. Naginje glavu

Nagnuta glava znači da je slušalac tokom razgovora zauzeo „aktivni položaj slušanja“. Pokazuje zanimanje za razgovor i angažman da te bolje upozna.

4. Naginje se u tvom smeru

Ako tokom razgovora nagne telo prema tebi, to znači da želi da ti se približi kako bi mogao bolje da sluša. Dakle, pokazuje da je zainteresovan za tebe.

5. Imate isti tempo hodanja

Sledeći put kada hodate rame uz rame proveri da li će se prilagoditi tvom koraku. Ako hodate sinhronizirano i istim tempom, to znači da želi da bude sa tobom i da te traži.

Znakovi da nije zaljubljen

1. Gleda negde drugde

Razgovaraš sa njim, a pogled mu neprestano prelazi preko tvog ramena? Onda verovatno postoji nešto što ga trenutno više zanima. Njegov glavni interes nije usmeren prema tebi i to je znak da nije ozbiljan.

2. Nemiran je

Stalno se ljulja napred-nazad na stolici, ne gleda te u oči i samo sporadično odgovara na tvoja pitanja? Onda su njegove misli potpuno negde drugde, ali ne i kod tebe.

3. Drži se distancirano

Kad sednete jedno pored drugoga, na primer u autobusu ili na klupi u parku: gde on sedne? Ako sedne odmah uz tebe, to znači da traži tvoju blizinu i želi telesni kontakt. Međutim, ako se drži na velikoj udaljenosti ili sedne negde drugde, moguće je da mu je neugodno. U početku je to sasvim normalno, ali ako njegovo ponašanje ostane takvo, verovatno ga ne zanimaš.

4. Stalno gleda u svoj mobilni telefon

Da li je zauzet mobilnim telefonom iako provodite vreme zajedno i možda ste čak i duboko u razgovoru? Onda traži distrakciju i telefonom se izvlači iz situacije. Nema ni traga velikom interesu.

5. Nije gospodin

Nema svaki čovek jednako dobre manire, ali određeno pristojno ponašanje jednostavno je deo toga. Ako ti ne otvori vrata, ne pomogne da obučeš jaknu ili se pobrine za tvoju dobrobit, verovatno mu to nije važno.

