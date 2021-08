Razvod braka je stresan za sve, ali evo zbog čega muškarcima ipak teže pada

Razvedeni muškarci i žene imaju skoro podjednake šanse da obole od depresije nakon razvoda, pokazuje nedavno istraživanje kanadskih istraživača. Ali razlika ipak postoji: rezultati pokazuju da muškarci teže podnose razvod.

Gubitak starateljstva nad decom najstresniji je događaj i okidač depresije za muškarce. Čak 34% muškaraca doživelo je fizičko razdvajanje od dece, koja odlukom suda nastavljaju da žive samo s majkom. S druge strane, samo 3% žena razdvaja se od dece.

Prema studiji iz Journal of Men’s Health, razvedeni muškarci podložniji su srčanim bolestima, visokom krvnom pritisku i moždanom udaru nego što su to oženjeni muškarci – osim što imaju 39 posto veću verovatnoću da će počiniti samoubistvo i posrnuti u rizično ponašanje.

Your Tango je razgovarao sa stručnjakom za veze Luisom Denbaumom kako bi došli do stvarne istine o razvodu muškaraca. „Poslednji put kad sam se razveo, a to je bilo 2003. godine, krvni pritisak mi je probio plafon“, rekao je Denbaum. „Morao sam prvi put u životu da počnem da uzimam lekove za pritisak.“ Kao neko ko se više od 30 godina bavio transcendentalnom meditacijom, Denbaum je bio iznenađen kad je otkrio da tokom drugog razvoda njegove tehnike meditacije nisu imale nikakvog efekta. „Tada sam shvatio da moram da izađem iz okvira svog života i ispitam svoje misli i uverenja“, rekao je.

Prvo je preuzeo kontrolu nad svojim zdravstvenim stanjem uzimajući lekove za krvni pritisak. Sledeći koraci, međutim, nisu bili baš tako jednostavni. Denbaum deli svoja lična i profesionalna iskustva kako bi istakao specifične razloge zbog kojih je razvod za muškarce mnogo stresniji:

1. Gube osećaj identiteta

„Moj ključni preokret bio je spoznaja da se definišem u odnosu na svoj brak“, rekao je Denbaum. Čak i s više diploma i uspešnom karijerom, našao se izgubljen u procesu razvoda. „Pokušao sam sve da uradim da spasim brak, ali je došao kraj, a kad sam video da se to ruši, osetio sam da se moj identitet ruši.“

Kako bi ponovo izgradio poverenje nakon razvoda, Denbaum predlaže uključivanje u novu aktivnost ili organizaciju. „Jedna jako važna stvar za mene je bilo pridruživanje neprofitnoj grupi pod nazivom Mankind Project“, savetovao je. Tamo je pronašao put do Muške organizacije New Warriors, gde bi se jednom nedeljno sastajao s grupama muškaraca koji prolaze kroz teška vremena, okupljajući se kako bi saslušali i pomogli jedni drugima na „neosuđujući način“.

2. Njihov očinski instinkt je osporavan

„Za mene je porodica oduvek bila važna. Odrastao sam u srećnoj porodici i nisam ni na trenutak sumnjao da ću se neću oženiti i vaspitati sopstvenu decu. Mislim da, kao što postoje majčinski instinkti u ženama, postoji očinski instinkt kod muškaraca „. Deo ovog očinskog instinkta opisuje kao čežnju za pripadanjem statusu quo i pružanjem sigurnosti. „Ako se muškarac oseća izbezumljeno ili posramljeno zbog uticaja koje njegova porodica oseća zbog razvoda, mogao bi da izgubi taj osjećaj očinstva.

Zbog toga većina muškaraca nakon razvoda mora da ostane povezana sa svojom decom ako ih imaju. „Kad muškarci održavaju odnose sa svojom decom, to ublažava osećaj sramote i može ponovo da usadi taj izgubljeni osećaj pripadnosti“.

3. Ne dopuštaju sebi da tuguju kako treba

„Usklađivanje osećanja bez pokazivanja emocija dovodi muškarce do osećaja depresije“, rekao je Denbaum. „Kao neko bez biološke predispozicije, definitivno mislim da me raspad braka doveo do fizioloških problema poput visokog krvnog pritiska i mentalnih poput moje tadašnje borbe s depresijom. Žene se toliko bolje oslanjaju jedna na drugu, a čitav ovaj mentalitet i stav da pravi muškarci ne plaču ima potpuno negativan uticaj na dobrobit muškaraca.“

Stoga, Denbaum predlaže da muškarci posete bračne savetnike, bez obzira na trenutno stanje u njihovom braku.

„Počeo sam samostalno da se viđam s bračnim savetnikom, pre razvoda. Moja tadašnja žena pridružila mi se neko vreme, ali sam nastavio sam, čak i nakon što je razvod okončan“, priznao je i dodao: „Muškarci moraju da se probiju kroz stav ‘Moram to da uradim i idem sam'“, zaključio je.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.