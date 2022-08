Samo za muškarce: U par koraka možete povećati svoj penis – bez tableta ili odlaska pod nož

Da brojni muškarci razmišljaju o povećanju penisa, dokazuju i Gugl pretraživanja. Podaci iz Google Trendsa otkrili su da su u poslednjih 12 mjeseci pretraživanja za „povećanje penisa“ porasla za više od 100 posto, dok je broj ljudi koji traže tablete za povećanje penisa samo u Velikoj Britaniji takođe porastao za 44 puta.

Istraživanja su pokazala da je prosečna veličina penisa kod Evropljana 13 do 17 cm, kod Afrikanaca 15 do 20 cm, a kod Azijata 8 do 10 cm. Smatra se da Evropljanin kojem je penis manji od 7 cm ima mikropenis.

Bez obzira na to što velika većina muškaraca ima alat duži od 7 cm, puno ih je uvereno da imaju „premale“.

„Mnogi muškarci koji brinu o veličini svog penisa uopšteno imaju problema s celokupnom slikom o svom telu“, rekao je profesor Kevan Vajli, savetnik za seksualnu medicinu, prenosi Net.hr.

Penis je moguće povećati uz nekoliko metoda, od kojih neke deluju, a neke baš i ne deluju u svim slučajevima.

Sigurna metoda produženja penisa je hirurški zahvat. Danas se izvodi elongacija, odnosno produživanje penisa i augmentacija, tačnije zadebljavanje. Ipak, sve ovo ima i neželjene posledice.

Nakon elongacije, penis će drugačije stajati, budući da ga više ligament ne drži uspravnim. Kada je u erekciji, biće vertikalan u odnosu na telo, kao da visi. Zbog tih negativnih strana čak 30% muškaraca koji se podvrgnu ovim zahvatima nije zadovoljno rezultatom. Kod augmentacije, penis može ispasti neravnomerno širok. Zadovoljstvo muškaraca koji su se podvrgnuli zadebljanju nešto je veće nego kod produženja polnog organa, oko 80%.

Postoje i metode koje neće upaliti u svakom slučaju, a to su vakuumska pumpa, arapska muža i istezanje penisa pomoću tegova.

Ipak, postoji nekoliko stvari koje ne zahtevaju odlazak pod nož ili nesigurne metode.

Sigurno ste čuli ste za izreku „pokosite travnjak da bi stablo izgledalo veće“. To je upravo ono što će podrezivanje stidnih dlaka učiniti vašem „ponosu“.

Ako ste gojazni, smršajte. U poređenju s ogromnim stomakom svaki penis izgleda malo.

