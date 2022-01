Šta je to što uzbuđuje muškarce? Izdvajaju se 3 stvari

Da li u vašem životu postoji taj jedan poseban muškarac za koga se nadate da će obratiti pažnju na vas?

Ako je tako, sigurno se pitate, što biste mogli da uradite da ga impresionirate, a da to ne izgleda kao da se previše trudite? Takođe, ako je to osoba sa kojom ste u vezi, i tražite način da dodate malo uzbuđenja celoj priči, verovatno se pitate šta je to što potpaljuje maštu jačeg pola.

I više je nego jednostavno, zapravo. U našoj galeriji vam otkrivamo male tajne koje će vas odvesti do muškarca vaših snova.

ŽENSKO SAMOPOUZDANJE

Muškarci jednostavno vole žene koje zrače samopouzdanjem. Naročito im se dopadaju one koje su sigurne u svoju seksualnost. Dakle, trebalo bi da odbacite jednom zauvek ideju o tome da će vas muškarci smatrati privlačnom samo ako se ponašate kao bespomoćna devojka u nevolji. Morate poraditi na svom samopouzdanju, i biti apsolutno sigurni u to ko ste, i koliko vredite. Takođe, važno je da to na pravilan način pokažete. Vašu postupci moraju biti vođeni samopouzdanjem.

PREUZIMANJE KONTROLE

Nadovezujući se na prvu tačku, osim samopouzdanja ono što muškarci takođe vole kada su žene u pitanju jeste preuzimanje kontrole. Iako oni vole da vode glavnu reč u mnogim stvarima, ako vide da ste dovoljno smeli da preuzmete kontrolu, oni će ostati fascinirani. Može vam se činiti da su muškarci oni koji žele da povedu priču u spavaćoj sobi, ali oni od svega više vole kada su prepušteni nežnom ženskom dodiru.

TRUD OKO IZGLEDA

Koliko god bilo istine u tome da muškarci vole devojke koje izgledaju prirodno, malo je onih koji će se okrenuti za onom čija kosa je masna i prljava, i koja na sebi ima staru neuglednu garderobu. Niko ne tvrdi da bi trebalo da izgledate poput foto modela, ali mali trikovi vam mogu pomoći da ostavite pozitivan utisak. Malo sjaja na usnama, uredno očešljana kosa i sređeni nokti su sve što vam je potrebno. Jednostavna garderoba u kojoj se osećate prijatno, i udobna obuća, u kojoj po potrebi možete i da zaplešete, oboriće ga s nogu.

