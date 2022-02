Šta muškarci traže od eskort dama i ljubavnica

Ne samo što je seks tek deo deo želja koje muškarci izražavaju u ovakvim odnosima nego on može da bude i zanemarljiv. U nekim slučajevima se uopšte ne radi o seksu!

Trejsi Koks, kolumnistkinja i stručnjak za seks i muško-ženske odnose, razgovarala je s mnogim prostitutkama i muškarcima koji koriste njene usluge i došla do zaključka da seks nije jedino što pripadnici muškog pola žele u ovim susretima.

Naprotiv!

Ona je sastavila listu sve što oni, navodno, zapravo traže.

Nešto novo

— Moja supruga i ja imamo odnose jednom mesečno, a ona nikad ne želi da proba nove stvari. Kad bi to bilo drugačije, seks nikad ne bih tražio od nekog drugog — istakao je jedan Trejsin sagovornik.

Mnogi ističu da oni u ovakvim susretima ne traže ljubav, već samo seks i uzbuđenje kakvo nemaju u braku.

Obožavanje

Ljubavnice, tvrdi Koksova, često idealizuju muškarce, što je teško očekivati u nekoj dužoj vezi li braku.

— Ona čini da se osećam bitnim. Ona mi se divi. Kad pogledam svoju suprugu, u očima joj vidim samo razočarenje. Ne osećam da sa ispunio njena očekivanja — odgovorio je jedan muškarac na pitanje zašto ima vanbračnu vezu.

Ostvarenje fantazija bez osuđivanja

Kako su i prostitutke i eskort-dame, kao i muškarci s kojima je Trejsi Koks razgovarala istakli, u ovakvim odnosima muškarci se uglavnom upuštaju u perverzije kakve nikad ne bi mogli da traže od svojih supruga.

— Sa svojim devojkama i suprugama oni ne osećaju da u seksu mogu da budu ono što žele — rekla je jedna sagovornica.

Podizanje samopouzdanja

Neke od devojaka s kojima je Koksova analizirala ovu intrigantnu temu istakle su da imaju osećaj da se muškarci „uče na njima“.

— Pitaju me sviđa li se nešto svim devojakama ili zvuče li čudno kad „pričaju prljavštine“ — istakla je jedna.

Naime, neki muškarci nemaju samopouzdanja kada su u pitanju odnosi, zbog čega se odlučuju da ga na ovakav način steknu i ojačaju, smatra Trejsi.

Bliskost

Nemali broj sagovnica Trejsi Koks otkrio je da mnogo muškaraca samo želi da razgovara i oseti se povezano s nekim.

— Jedan muškarac je redovno plaćao samo da ga grlim — ispričala je jedna bivša eskort-dama.

— Upoznala sam neke muškarce čije su supruge bile bolesne i nisu mogle da imaju seks, ali nije ih taj nedostatak seksa doveo meni. Osećali su ogromnu tugu, a sa mnom su mogli da pričaju o tome. Često je to slučaj sa starijim muškarcima, njima nije lako da se sprijatelje sa ženama, a nemaju ni muške prijatelje — objasnila je jedna seksualna radnica.

Potreba za društvom

Jedan od razloga za to što će neki muškarci kontaktirati s „prodavačicom ljubavi“ je i usamljenost.

Kako je Koksovoj objasnila žema koja je pre dvadesetak godina radila u hot-lajnu, jendom prilikom je s jednim muškarcem čak šest sati ćaskala, i to ni o čemu posebnom.

— Upravo mu je umrla majka i samo je hteo da čuje nečiji glas. Iznenadilo me je koliko me često mušklarci zovu jer su ussamljeni, a nemauju s kim da pričaju — rekla je ona.

„Dobra prilika“

Jedan pedesetogodišnjak koji ima ljubavnicu istakao je da u slučaju „sponzoruša“ nije stvar samo u tome da mladim devojkama koje se viđaju sa starijom i situiranom gospodom treba novac.

— Mnogo tih devojaka želi novac da bi ostvarile neki san. Ti im u tome pomažeš. Zbog tebe žive bolje, imaju stvari koje bez tvoje pomoći nikad ne bi mogle da steknu. Ja, zauzvrat, imam devojku koja se prema meni ponaša lepo, ne uzima me zdravo za gotovo i čini da se stalno osećam kao da sam na početku veze, pa koji muškarac to ne bi želeo? — zapitao se on.

Žele da se osete poželjno

Jedna od Trejsinih sagovornica smatra da neki od muškaraca koji koriste njene usluge kod kuće ne dobijaju dovoljno pažnje.

— Žele pažnju, žele da se osete seksi, a najviše žele da se osećaju poželjnima. Muškarci s kojima sam se viđala redovno tražili su poljupce i maženje kao deo usluge. Žele intimnost, kontakt očima, žele da budu poželjni — naglašava ona.

