Stručnjaci otkrili: Ovoliko puta mesečno bi muškarci trebao da ejakuliraju za bolje zdravlje

Nije tajna da je seksualno zadovoljstvo dobro za vas, ali bi moglo biti od vitalnog značaja da ga muškarci doživljavaju prilično često.

Istraživači sa Univerziteta Harvard ranije su tvrdili da muškarci treba da ejakuliraju najmanje 21 put mesečno kako bi smanjili rizik od razvoja raka prostate. Studija, koja je objavljena u časopisu European Urology, proučavala je 31.925 muškaraca i njihovu prosečnu mesečnu učestalost ejakulacije, prenosi Dejli star.

Istraživači su otkrili da su muškarci koji su češće ejakulirali mogli da smanje svoje šanse za razvoj raka prostate na ovaj način. U stvari, smanjio je rizik za trećinu.

„Procenili smo da li je učestalost ejakulacije u odraslom dobu povezana sa rizikom od raka prostate u velikoj američkoj studiji. Otkrili smo da je manja vjerovatnoća da će muškarci koji su prijavili veću učestalost ejakulacije u odrasloj dobi u poređenju sa nižom učestalošću ejakulacije u odrasloj dobi. Ovi nalazi pružaju dodatne dokaze o korisnoj ulozi češće ejakulacije u odraslom dobu u etiologiji raka prostate, posebno za nizak nivo raka prostate“, napisao je autor studije.

Ali to nije jedina korist. Redovna ejakulacija je dobra za vas na mnogo načina. Koje su druge zdravstvene beneficije? Redovno uživanje u sebi može biti dobro za vas na mnogo načina. Dokazi sugerišu da može:

Poboljšati kvalitet sperme

Ojačati imuni sistem

Pomoći kod migrene

Smanjite rizik od srčanih oboljenja

Poboljšajte san

Pomoći da se oslobodite stresa

Koliko često treba da radite ovo nedeljno?

Ako pogledate šta studija pokazuje, čini se da implicira da muškarci treba da ejakuliraju najmanje pet puta nedeljno. Uprkos tome, malo je dokaza koji pokazuju koliko često to treba da radite. Takođe je teško izračunati „normalan“ broj puta koji muškarac treba da ejakulira svake nedelje. Da ne spominjemo, može se razlikovati od osobe do osobe, a godine, zdravlje i status veze utiču na to koliko često neki muškarci mogu imati seks.

Međutim, u nekim slučajevima ljudi mogu previše masturbirati. Ako ste zabrinuti da bi se ovo moglo desiti, postoje znaci na koje možete obratiti pažnju koji ukazuju na to da bi trebalo da smanjite. Ovo uključuje da li o tome razmišljate sve vreme, da li vam smeta u svakodnevnom životu ili vam je važnije od stvarnog seksualnog života. Ako je to slučaj, možda ćete želeti da razmislite o traženju stručne pomoći.

